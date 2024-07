Fünf Tipps zum Wochenende: Das ist alles in Dresden los!

Dresden hat an diesem Wochenende fünf Veranstaltungen zu bieten. Da braucht niemand mehr ins Umland fahren.

Von Dana Peter

Dresden - Der Sommer zeigt sich am Wochenende wieder von seiner typischen Seite - Hitze, Sonne satt, Wolken, Regen, Wind, Gewitter - alles ist möglich. Für einen Ausflug ins Grüne oder Blaue packt Ihr am besten auch einen Schirm ein, um Euch vor der UV-Strahlung bzw. vor überraschender Nässe zu schützen. Was lässt sich am Wochenende in unserer Region erleben? Für Ausflugsfreudige haben wir spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Karierte Katze

Dresden - Das Festival "Karierte Katze" im Garten des Japanischen Palais bietet am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 10 Uhr Konzerte internationaler und nationaler Künstler sowie DJs, aber auch künstlerische Aktionen und sportliche Aktivitäten. Dazu gehören die Performance "Malen ohne Zahlen" mit Künstler Holger John (64), Duelle an den Tischtennisplatten, ein Autokino der besonderen Art, Mitmach-Jonglage, Bogen- und Eulenschießen, ein barocker Laufsteg u.v.m. Tagesticket: 10 Euro, Wochenendticket: 15 Euro. Limitiert auf 300 Stück sind Spendentickets, bei denen der Betrag selbst gewählt werden kann. Schüler und Inhaber des Dresden-Passes haben freien Eintritt (Nachweis erforderlich).

Künstler Holger John (64) ist bei dem Festival voll mit dabei. © Eric Münch

Vogelwiese

Dresden - Auf dem Volksfest-Gelände an der Pieschener Allee ist wieder Rummelzeit. Auf Dresdens ältestem Volksfest locken ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten u.v.m. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die ganze Familie. Am Sonnabend von 14 bis 23 Uhr, am Sonntag von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Infos unter: rummel-dresden.de.



Wer Action will, wird beim Rummel in Dresden sicher fündig. © Norbert Neumann

Techno Worlds

Dresden - Die internationale Wander-Ausstellung "Techno Worlds" gastiert noch bis Sonntag in Dresden. Die Ausstellung in der robotron-Kantine (Zinzendorfstraße 5) spiegelt viele lokale Aspekte der Techno-Geschichte und -gegenwart in Dresden wider. Eine Videoprojektion zeigt die Geschichte von 24 Dresdner Techno-Clubs, von denen heute noch acht existieren. Am Wochenende von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Infos unter: goethe.de/de/kul/bku/tec/auo/dre.html.

Die Ausstellung "Techno Worlds" in der robotron-Kantine ist nur noch an diesem Wochenende zu sehen. © Eric Münch

Parkeisenbahn

Dresden - Mit Volldampf durch den Park: Die Dresdner Parkeisenbahn lässt Kinderaugen größer werden und auch mancher Erwachsener wird wieder zum Kind. Der Zustieg kann an fünf Bahnhöfen erfolgen. Dass hier fasst alle Tätigkeiten rund um die kleine Liliput-Eeisenbahn von Kindern ausgeführt werden, verleiht der Parkeisenbahn einen besonderen Charme. Rundfahrten am Wochenende von 10.30 bis 18 Uhr. Tickets: 7/4,50 Euro. Infos unter: dresdner-parkeisenbahn.de.

Tut, tut: Die Parkeisenbahn rauscht auch in diesem Sommer wieder durch den Großen Garten. © Norbert Neumann

Palais Sommer

Auch der Abend hat am Samstag was zu bieten. © Imago/Andreas Weihs