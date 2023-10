Für mörderischen Barbier-Thriller in der Operette: Bühnenstar lernt beim Profi richtig rasieren

"Schon als 12-Jähriger habe ich in den Ferien meinem Onkel in seinem Barbiergeschäft geholfen", schmunzelt der Syrer.

"Mein Vater hat sich noch so rasiert", erinnert sich Hinrich, während er an einem mutigen Model übt. "Immer schön in Wuchsrichtung rasieren. Den Schaum vom Messer am Zeigefinger abstreifen", mahnt Ahmad.

Dessen Bewegungen sind elegant, eine Wohltat für den Kunden. Bei Hinrich auf der Bühne kommt's auf ein paar Stoppeln nicht an.