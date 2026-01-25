Sieben Tipps, damit Ihr am Samstag nicht einfach nur zu Hause bleibt!

Am Wochenende müssen wir mit frostigen Temperaturen rechnen - das ist aber kein Grund, zu Hause zu bleiben. In Dresden und Umgebung gibt es einiges zu erleben!

Von Dana Peter, Maxima Michael

Winter-Flohmarkt

Dresden - Der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle (9 bis 16 Uhr, Metzer Str. 1) öffnet am Sonnabend für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Ob antike Schätze, Vintage-Teile oder Erbstücke – hier findet jeder etwas Einzigartiges. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de.

In der Neustädter Markthalle dürft Ihr am Samstag nach tollen Schätzen stöbern. © Eric Münch

Hoffmanns Erzählungen

Dresden - E. T. A. Hoffmanns Geburtstag jährt sich am 24. Januar zum 200. Mal. Er wirkte 1813 als Kapellmeister der Secondaschen Gesellschaft in Dresden und schrieb hier seine Oper "Undine" und die Erzählung "Der Goldne Topf". Renate Brauner (Vortrag) und Dr. Elisabeth Knust (Lesung) geben Einblicke in sein Denken und Schaffen. Ein Komponist, Zeichner und Schriftsteller im Zwiespalt zwischen Realität und Fantasie. Los geht's 17 Uhr im Kügelgenhaus, Museum der Dresdner Romantik (Hauptstr. 13). Eintritt: 10/8 Euro. Reservierung und Infos unter: Tel. 0351/488 72 72 und kuegelgen-museum.de.

Im Kügelgenhaus bekommt Ihr einen Einblick in das Denken von E. T. A. Hoffmann. © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Sachsens größte Karrieremesse

Dresden/Leipzig - Am Sonnabend (9 bis 17 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) findet in der Messe Dresden die "KarriereStart 2026" mit mehr als 540 Ausstellern (darunter die wichtigsten Unternehmen der Region) und 130 Vorträgen statt. Sie bietet Orientierung bei Bildung, Job und Gründung sowie Top-Chancen für Ausbildung, Studium, Berufseinstieg und Karriere-Entwicklung. Eintritt: 5/3,50 Euro. Infos unter: messe-karrierestart.de.

Auf der Messe "KarriereStart" könnt Ihr Euch über die Vielfalt der Arbeitswelt beraten lassen. © xcitepress/Finn Becker

Eisstock-Cup

Dresden - Lust auf einen sportlich-spaßigen Wettkampf? Beim Eisstock-Cup im Carolaschlösschen Dresden könnt Ihr am Samstag Euer Können unter Beweis stellen. Stellt Euch ein Team aus vier Personen zusammen und messt Euch mit anderen Mannschaften - neue Runde, neue Gegner. Danach könnt Ihr Euch mit heißen Getränken und leckeren Snacks belohnen! Auf das Gewinner-Team wartet ein Gutschein im Wert von 200 Euro. 15 bis 18 Uhr, 8 Euro/Person, Anmeldung unter: www.carolaschloesschen.de.

Bei dem Eisstock-Cup im Carolaschlösschen battelt Ihr Euch mit vielen anderen Teams. © Petra Hornig

Königstein entdecken

Königstein - Die Festung (Am Königstein 1) ist im winterlichen Glanz ein spannender Ort. Beim "Winterglühen" hört Ihr allerhand Merkwürdiges und Schauerliches aus der Vergangenheit und entdeckt geheimnisvolle Tiefkeller im Torhaus. Beim Glühwein-Stopp und der spannenden Geschichte um die Riesenwaage bleibt ganz sicher kein Auge trocken. Los geht's um 14 Uhr. Treffpunkt ist an der Magdalenenburg gegenüber dem Brunnenhaus. Kosten: 8/4 Euro plus Festungseintritt (Januar-Sparpreis: 10 Euro). Infos unter: festung-koenigstein.de.

Begebt Euch auf eine tolle Tour durch die Festung Königstein. © Robert Michael/dpa

Kreuzchorvesper mit Nachwuchssängern

Dresden - Am frühen Samstagabend wartet ein zuckersüßes Programm zum Staunen. In der Kreuzkirche am Altmarkt stellen die jüngsten Talente des Dresdner Kreuzchors ihr Können unter Beweis. Die Sänger im Alter von sechs bis zehn Jahren präsentieren Kinderlieder, Kanons und Gemeindegesang und richten sich vor allem an Familien mit Kindern im Grundschulalter. Eintritt: fünf Euro, 17 bis 18 Uhr, Infos unter: kreuzkirche-dresden.de.

Die jungen Talente des Dresdner Kreuzchors stellen ihr Können unter Beweis. (Archivfoto) © Matthias Rietschel / dapd / dapd

New York Gospel Stars

In der Lukaskirche wartet am Samstagabend originale New Yorker Gospelmusik auf Euch. (Symbolfoto) © Andreas Weihs