Mit diesen acht Tipps wird der eisige Sonntag zum Erlebnis

Trotz der eisigen Temperaturen ist in Dresden und Umgebung viel los. Tipps für Ausflüge findet Ihr hier.

Von Dana Peter, Clara Weinert

Dresden - In Dresden und Umgebung halten am Sonntag erneut winterliche Temperaturen rund um den Gefrierpunkt Einzug. Doch kuschelig warm in einem Zwiebellook angezogen, bringen gemeinsame Ausflüge sowohl drinnen als auch draußen Spaß. Welche spannenden Unternehmungen am Sonntag stattfinden, lest Ihr hier.

Führung: Auf der Suche nach Eichhörnchen

Dresden - Auch im Winter sind sie im Pillnitzer Schlosspark (August-Böckstiegel-Str. 2) aktiv: Eichhörnchen! Sie flitzen die Bäume empor, springen flink über Wege und nagen an ihren Vorräten, die sie im Herbst überall im Park versteckt haben. Mitarbeiter der Auffangstation für Eichhörnchen in Dresden bieten am Sonntag ab 10 Uhr eine rund einstündige Führung an. Start: am Besucherzentrum Alte Wache. Ein vorher gebuchtes kostenfreies Onlineticket ist für die Teilnahme zwingend nötig, buchbar unter: schlosspillnitz.de

Zum Tag des Eichhörnchens widmet sich eine Führung den flinken Nagern und ihren Fähigkeiten. © 123RF

Eröffnung der 27. Kamelienblüte

Königsbrück - Auf Schloss Königsbrück (Schlossberg 8) beginnen die Kamelien zu blühen. Der Heimatverein lädt am Sonntag, von 13 bis 17 Uhr, zur Eröffnungsveranstaltung. Dabei erläutert unter anderem Parfümeur Uwe Herrich die Herstellung und Bedeutung des Königsbrücker Kamelienparfüms, was zu den begehrtesten Produkten der Region zählt. Die mehr als 200 Jahre alten Kamelien gehören neben denen in Pillnitz, Zuschendorf und Roßwein zu den ältesten Deutschlands. Der Eintritt ist frei, Infos findet Ihr unter: heimatverein-koenigsbrueck.de

Die Kamelie blüht im Schlossgewächshaus auf Schloss Königstein. (Archivfoto) © Daniel Schäfer/dpa

Alles rund um die Karriere

Dresden/Leipzig - Am Sonntag (10 bis 17 Uhr) findet in der Messe Dresden die "KarriereStart 2026" mit mehr als 540 Ausstellern (darunter die wichtigsten Unternehmen der Region) und 130 Vorträgen statt. Sie bietet Orientierung bei Bildung, Job und Gründung sowie Top-Chancen für Ausbildung, Studium, Berufseinstieg und Karriere-Entwicklung. Der Eintritt für die Messe kostet 5/3,50 Euro, Infos gibt es unter messe-karrierestart.de.



In den Messehallen in Dresden findet am Wochenende die Karrierestart statt. (Archivfoto) © Thomas Türpe

WeinbergGlühen: Glühwein ohne Ende

Radebeul - Auf der Weinterrasse von Schloss Hoflößnitz (Knohllweg 37) genießt Ihr am Sonntag von 12 bis 20 Uhr in gemütlicher Atmosphäre eine Auswahl an Glühweinen von Winzern aus der Region. Zum "Hoflößnitzer WeinbergGlühen" gibt's Bratwurst, Flammkuchen, Waffeln und Lángos. Auch eine historische Kindereisenbahn ist vor Ort. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter: hofloessnitz.de

Beim "Hoflößnitzer WeinbergGlühen" gibt es nicht nur Glühwein für das leibliche Wohlbefinden - auch Flammkuchen, Waffeln und Lángos werden angeboten. © PR/Daniel Bahrmann

Führung: Verstecktes entdecken

Weesenstein - Am Sonntag bietet sich auf Schloss Weesenstein (Am Schlossberg 1) die einmalige Gelegenheit für kleine und große Neugierige, einen Blick hinter sonst verschlossene Türen zu werfen. Ein Rundgang führt über die Böden rund um den mittelalterlichen Bergfried und durch das Dach der Schlosskapelle bis hinauf zum Göpelboden. Kinder ab sechs Jahren können auf die Suche nach den versteckten Entdeckungen gehen. Die Führung beginnt um 11 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Die Ticketpreise variieren zwischen 5 Euro und 15 Euro, weitere Informationen und die Karten gibt es hier: schloss-weesenstein.de

Bei der Führung "Verstecktes-Entdecktes" kommen Neugierige voll auf ihre Kosten und entdecken sonst verschlossene Räume des Schlosses. (Archivfoto) © imago images/Sylvio Dittrich

Mausiges Kino: Von blauen und schlauen Mäusen

Dresden - Im Lingnerschloss (Bautzner Straße 132) läuft am Sonntag ab 11 Uhr ein Animationsprogramm. Der DEFA-Filmverleih präsentiert in seinem neuen Programm jede Menge Mäuseabenteuer. Unter dem Titel "Von blauen und schlauen Mäusen" begegnen wir mutigen kleinen Nagetieren. Sie entdecken die Welt und setzen sich gegen Vorurteile und Gefahren einfallsreich zur Wehr in vier schönen kleinen Geschichten aus dem DEFA-Studio für Trickfilme. Für Kinder kosten die Karten 3 Euro, für Erwachsene 5 Euro und können unter [email protected] reserviert werden. Weitere Infos hier.

Das KiKiLi im Lingnerschloss zeigt am Sonntag das mausige Programm "Von blauen und schlauen Mäusen". © Eric Münch

Theater mit Tragikomik: Der Abschiedsbrief

Im Hoftheater wird das tragisch-komische Stück "Der Abschiedsbrief" aufgeführt. (Symbolfoto) © 123rf/fergreogry

Dresden - Das Hoftheater in Dresden (Hauptstraße 35) zeigt am Sonntag um 16 Uhr das Theaterstück "Der Abschiedsbrief" von Audrey Schebat. Das Theaterstück erzählt die Geschichte eines Paares, das seit 30 Jahren verheiratet ist: Julien ist Psychoanalytiker und Maud ist Pianistin. In einer Nacht ziehen sie Bilanz ihres Lebens und ihrer Liebe. In leidenschaftlichen Wortgefechten werden übertriebene Erwartungen als kindlich entlarvt, schonungslose Abrechnungen aufgetischt und intime Wünsche endlich ausgesprochen. Weitere Infos und Tickets für das tragisch-komische Trauerspiel unter: hoftheater-dresden.de

Info-Mitmachtag: Die Solawi in Graupa stellt sich vor

Die Solidarische Landwirtschaft in Graupa freut sich am Sonntag über fleißige und interessierte Helfer. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa