Mit diesen acht Tipps wird der eisige Sonntag zum Erlebnis
Dresden - In Dresden und Umgebung halten am Sonntag erneut winterliche Temperaturen rund um den Gefrierpunkt Einzug. Doch kuschelig warm in einem Zwiebellook angezogen, bringen gemeinsame Ausflüge sowohl drinnen als auch draußen Spaß. Welche spannenden Unternehmungen am Sonntag stattfinden, lest Ihr hier.
Führung: Auf der Suche nach Eichhörnchen
Dresden - Auch im Winter sind sie im Pillnitzer Schlosspark (August-Böckstiegel-Str. 2) aktiv: Eichhörnchen! Sie flitzen die Bäume empor, springen flink über Wege und nagen an ihren Vorräten, die sie im Herbst überall im Park versteckt haben. Mitarbeiter der Auffangstation für Eichhörnchen in Dresden bieten am Sonntag ab 10 Uhr eine rund einstündige Führung an. Start: am Besucherzentrum Alte Wache.
Ein vorher gebuchtes kostenfreies Onlineticket ist für die Teilnahme zwingend nötig, buchbar unter: schlosspillnitz.de
Eröffnung der 27. Kamelienblüte
Königsbrück - Auf Schloss Königsbrück (Schlossberg 8) beginnen die Kamelien zu blühen. Der Heimatverein lädt am Sonntag, von 13 bis 17 Uhr, zur Eröffnungsveranstaltung. Dabei erläutert unter anderem Parfümeur Uwe Herrich die Herstellung und Bedeutung des Königsbrücker Kamelienparfüms, was zu den begehrtesten Produkten der Region zählt. Die mehr als 200 Jahre alten Kamelien gehören neben denen in Pillnitz, Zuschendorf und Roßwein zu den ältesten Deutschlands.
Der Eintritt ist frei, Infos findet Ihr unter: heimatverein-koenigsbrueck.de
Alles rund um die Karriere
Dresden/Leipzig - Am Sonntag (10 bis 17 Uhr) findet in der Messe Dresden die "KarriereStart 2026" mit mehr als 540 Ausstellern (darunter die wichtigsten Unternehmen der Region) und 130 Vorträgen statt. Sie bietet Orientierung bei Bildung, Job und Gründung sowie Top-Chancen für Ausbildung, Studium, Berufseinstieg und Karriere-Entwicklung.
Der Eintritt für die Messe kostet 5/3,50 Euro, Infos gibt es unter messe-karrierestart.de.
WeinbergGlühen: Glühwein ohne Ende
Radebeul - Auf der Weinterrasse von Schloss Hoflößnitz (Knohllweg 37) genießt Ihr am Sonntag von 12 bis 20 Uhr in gemütlicher Atmosphäre eine Auswahl an Glühweinen von Winzern aus der Region. Zum "Hoflößnitzer WeinbergGlühen" gibt's Bratwurst, Flammkuchen, Waffeln und Lángos. Auch eine historische Kindereisenbahn ist vor Ort.
Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter: hofloessnitz.de
Führung: Verstecktes entdecken
Weesenstein - Am Sonntag bietet sich auf Schloss Weesenstein (Am Schlossberg 1) die einmalige Gelegenheit für kleine und große Neugierige, einen Blick hinter sonst verschlossene Türen zu werfen. Ein Rundgang führt über die Böden rund um den mittelalterlichen Bergfried und durch das Dach der Schlosskapelle bis hinauf zum Göpelboden. Kinder ab sechs Jahren können auf die Suche nach den versteckten Entdeckungen gehen.
Die Führung beginnt um 11 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Die Ticketpreise variieren zwischen 5 Euro und 15 Euro, weitere Informationen und die Karten gibt es hier: schloss-weesenstein.de
Mausiges Kino: Von blauen und schlauen Mäusen
Dresden - Im Lingnerschloss (Bautzner Straße 132) läuft am Sonntag ab 11 Uhr ein Animationsprogramm. Der DEFA-Filmverleih präsentiert in seinem neuen Programm jede Menge Mäuseabenteuer. Unter dem Titel "Von blauen und schlauen Mäusen" begegnen wir mutigen kleinen Nagetieren. Sie entdecken die Welt und setzen sich gegen Vorurteile und Gefahren einfallsreich zur Wehr in vier schönen kleinen Geschichten aus dem DEFA-Studio für Trickfilme.
Für Kinder kosten die Karten 3 Euro, für Erwachsene 5 Euro und können unter [email protected] reserviert werden. Weitere Infos hier.
Theater mit Tragikomik: Der Abschiedsbrief
Dresden - Das Hoftheater in Dresden (Hauptstraße 35) zeigt am Sonntag um 16 Uhr das Theaterstück "Der Abschiedsbrief" von Audrey Schebat. Das Theaterstück erzählt die Geschichte eines Paares, das seit 30 Jahren verheiratet ist: Julien ist Psychoanalytiker und Maud ist Pianistin. In einer Nacht ziehen sie Bilanz ihres Lebens und ihrer Liebe. In leidenschaftlichen Wortgefechten werden übertriebene Erwartungen als kindlich entlarvt, schonungslose Abrechnungen aufgetischt und intime Wünsche endlich ausgesprochen.
Weitere Infos und Tickets für das tragisch-komische Trauerspiel unter: hoftheater-dresden.de
Info-Mitmachtag: Die Solawi in Graupa stellt sich vor
Graupa - Die Mitmachtage sind eine gute Gelegenheit, die Solidarische Landwirtschaft in Graupa (Lindengrundstraße 20) ganz praktisch kennenzulernen. Am Sonntag von 10 bis 15 Uhr könnt Ihr nicht nur mit anpacken, sondern bekommt auch einen Einblick in das Gärtnereigelände und die Gemeinschaft, die dahintersteht. Ihr erfahrt, wie eine Solawi funktioniert und wie man dort mitmachen kann.
Weitere Informationen zu dem Projekt findet Ihr hier: https://lebenswurzel.org/projekt-graupa
