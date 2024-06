"Coolste Kinderband der Welt" sagt Auftritt in Dresden ab!

Dresden - Traurige Nachrichten für musikbegeisterter Kids in Dresden : Die nach eigenen Angaben "coolste Kinderband der Welt" hat ihr Konzert in der Jungen Garde absagen müssen.

Die Band "Deine Freunde" begeistert mit ihrer Musik vor allem Kinder. © Screenshot/Instagram/@deinefreunde

Aus gesundheitlichen Gründen fällt der Auftritt der Gruppe "Deine Freunde" im Rahmen der "Kindsköpfe im Park"-Tour am 15. Juni ins Wasser.

"Wisst ihr, was wir an unserem Job überhaupt nicht mögen und (bis auf Corona) nur ein einziges Mal in 12 Jahren tun mussten? Konzerte absagen. Alles in uns wehrt sich dagegen, aber ohne eine bestimmte Zutat funktionieren wir nicht, und das ist Gesundheit", teilte die dreiköpfige Band ihren Fans "schweren Herzens" am Freitag mit.

Für all jene, die bereits voller Vorfreude auf die gesangliche Darbietung von Hits wie "Schokolade", "Fang mich doch" oder "Schiss" gewartet hatten, gibt es aber auch einen Lichtstreif am Horizont, denn das Konzert auf der Freilichtbühne im Großen Garten wird nachgeholt.

Während "Deine Freunde" ihre Auftritte in Chemnitz (8. Juni) und Mannheim (16. Juni) komplett ausfallen lassen müssen, gibt es für Dresden einen Nachholtermin am 17. August. Die bereits gekauften Tickets behalten dabei ihre Gültigkeit.