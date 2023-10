Großeinkauf für Dinner-Shows: Veranstalter locken Besucher mit 25.000 Entenkeulen

Der Chef selbst ist der größte Fan. "Ich könnte jeden Tag Entenkeule essen", gesteht Meinel.

Rund 130 Männer und Frauen sorgen im Service dafür, dass die Keulen heiß auf den Tisch kommen, es an der Garderobe zügig geht, Cocktails auf der Aftershowparty gemixt, das Geschirr gespült und die Tische eingedeckt werden. "Wir haben Abläufe, Logistik und Wegstrecken genau geplant und das Equipment in der Küche erweitert", so Kasimir.

Karten (ab 88,50 Euro) für "Moments" gibt's unter www.moments-dinnershow.de, Tickets (ab 85,50 Euro) für "Mafia Mia" sind online unter www.mafia-mia.de erhältlich.