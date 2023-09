Großes Graffiti kündigt Mega-Event an: Historischer Gasthof und Feuerwehr feiern Jubiläen!

Dresden - Gleich doppelten Grund zum Feiern haben am morgigen Samstag alle Anwohner in Dresden-Weißig .

Wehrleiter Carsten Preussler (43) und Gasthof-Chefin Annabelle Jahn (25) freuen sich auf die Feier am Samstag. © Max Patzig

Seit 1903 gibt's nämlich den Gasthof Weißig an der Stelle und in dem Haus, in dem man ihn auch heute kennt. An der Bautzner Landstraße 280 wird deshalb das 120-jährige Bestehen gefeiert (11 bis 18 Uhr).

Und weil nur acht Jahre später die Feuerwehr in Dresden-Weißig gegründet wurde, schließen sich die Kameraden mit ihrer Feier den Festivitäten an. "Schließlich sind 112 Jahre ja ein guter Anlass und sehr symbolisch für die Feuerwehr", erklärt Wehrleiter Carsten Preussler (43) gegenüber TAG24.

Gasthof-Chefin Annabelle Jahn (25) freut sich besonders auf das Event, hat schon lange geplant, damit alles glattgeht am Samstag: "Wir haben ein etwa 100 Quadratmeter großes Graffiti in Auftrag gegeben, welches wir den Anwohnern des Stadtteils feierlich übergeben wollen", so Jahn. "Zudem haben wir natürlich für Speis und Trank gesorgt. DJ Benni Bensen wird Partymusik spielen. Eis und eine Hüpfburg gibt es auch."

Und damit noch nicht genug! Die Feuerwehrleute wollen den Gästen des Fests richtig was bieten: "Wir organisieren ein Schrottauto, wo jeder mal testen kann, wie man so einen Wagen ordentlich aufschneidet", kündigt Preussler an. Zudem will er eine Sammlung historischer Feuerwehrhelme präsentieren.

Die Besucher können sich außerdem mit dem Löschschlauch am Zielschießen probieren sowie einen Rettungswagen und verschiedene Feuerwehr-Technik aus nächster Nähe bestaunen. Am Abend (ab 19.30 Uhr) steigt dann der große Feuerwehrball. Resttickets dafür gibt's noch bei den Kameraden.