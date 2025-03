Gute Nachricht für die Neustadt: Zirkusfestival bleibt im Alaunpark

Dresden - Beinahe drohte das Aus für den Standort des Zirkusfestivals (Societaetstheater) im Alaunpark. Nun wurde bekannt, dass das bei Familien beliebte und mehrtägige Fest (13. bis 28. Juni) erneut in im Herzen der Neustadt stattfinden kann.

SPD-Stadtbezirksbeirat Christian Demuth (52). © Steffen Füssel

Voriges Jahr sah das noch anders aus. Damals teilte die Verwaltung mit, das Spektakel in die Nähe der Augustusbrücke verlegen zu wollen. Mit der Begründung, die bisherige Fläche im Alaunpark sei "übernutzt".

Auf die Nicht-Genehmigung folgten Gespräche, ein Brief an Ordnungsbürgermeisterin Eva Jähnigen (59, Grüne) und mehrere Initiativen im Neustädter Bezirksparlament. Nach langem Hin und Her die Kehrtwende.

"Es ist erfreulich, dass die Verwaltung schließlich eingelenkt hat und das Festival nun doch möglich ist", freute sich SPD-Stadtbezirksbeirat Christian Demuth (52), der sich mit Nachdruck für den Standorterhalt einsetzte.