Herbstzauber, StreetFood, Tanztee: 10 Tipps für Euren Sonntag in und um Dresden

Von Aline Rüdiger

Dresden - Noch ist das Wochenende nicht vorbei und der Herbst hat gerade erst angefangen. TAG24 hat für Euch einen kleinen Überblick erstellt, wie Ihr Euch am heutigen Sonntag bestmöglich auf die bunte Jahreszeit einstimmen könnt.

Herbstzauber

Großharthau - Im herbstlichen Schlosspark Großharthau (Am Volkspark) findet am Wochenende der LebensArt Herbstzauber statt. An beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr kann man die herbstliche Stimmung genießen und bei den Ausstellern winterharte Pflanzen, Einrichtungsideen, Mode, Schmuck, Wellness-Produkte, kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr entdecken. Auch Weihnachtsgeschenke und Dekorationen sind verfügbar. Tickets online ab 9 Euro unter: www.lebensart-messe.de, Tageskasse kleiner Aufpreis, Kinder bis 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen frei.

StreedFood

Freiberg - Auf dem Schlossplatz in Freiberg entführen am Wochenende die Garküchen der Welt beim StreedFood on Tour-Festival auf eine kulinarische Reise. Samstag (11-22 Uhr) und Sonntag (11-20 Uhr) bieten die Trucks frisch zubereitet Speisen von herzhaften Burgern, afrikanischer Küche bis hin zu süßen Versuchungen. Ebenso erwartet die Besucher ein großes Unterhaltungsprogramm mit Bungee Trampolin und Kinderschminken, sowie ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Eintritt: ab 3 Euro, Kinder unter 14 Jahre frei

In Freiberg entführen am heutigen Sonntag die Garküchen der Welt beim StreedFood on Tour-Festival auf eine kulinarische Reise. (Symbolbild) © 123rf/seenad

Tanztee

Dresden - Der Sommer mag vorbei sein, doch dafür ist der Tanztee zurück! Marc Hartmann & sein Tanzorchester feiern einjähriges Jubiläum und laden wieder zum beliebten Bigband- und Swing-Tanztee ein. Bei Kaffee, Kuchen, Tee, Wein und Likörchen vergnügen sich Jung und Alt aufs Beste. Um 15 bis 18 Uhr wird der Ballsaal des Zentralwerks in Dresden-Pieschen (Riesaer Str. 32) ins Schwingen gebracht. Spendenempfehlung: 15 bis 20 Euro. Mehr Infos: mh-tanzorchester.de. Wer möchte, erhält schon ab 14.30 Uhr eine kleine kostenlose Einführung in den Swingtanz.

Der Tanztee ist zurück! © PR

Tierheimfest

Niederau - Das Tierheim Gröbern (Radeburger Straße 61, Gröbern) feiert am Sonntag von 12 bis 16.30 Uhr unter dem Motto "Cowboy und Indianer" ein Kinderfest. Wer hat, kommt möglichst im Kostüm! Das Karl-May-Museum unterstützt die Veranstaltung mit Bogenschießen, Kinderschminken, Hufeisenwerfen, Stirn- und Armbänder basteln usw. Kaffee & Kuchen sowie Leckeres aus Topf und Pfanne gibt es natürlich auch.

Das Tierheim Gröbern feiert unter dem Motto "Cowboy und Indianer" ein Kinderfest. © Petra Hornig

Spielenachmittag

Dresden - Auf die Spiele. Fertig. Los! Im Deutschen Hygiene-Museum kann am Sonntag von 14 bis 17 Uhr nach Lust und Laune gespielt werden. Neben Brett- und Kartenspiele, wie Backgammon, Halma oder Werwolf, gibt es an diesem Nachmittag auch Jenga- und Förbel-Turm zum Aufbauen. Falls man allein kommt, kann man die Ausstellung "Hello Happiness" erkunden und auf andere Spielbegeisterte treffen. Lieblingsspiele können mitgebracht und mit Illustratorin KENDIKE Glücksgestalten als Talisman gebastelt werden. Eintritt in die ist Halle frei, Ausstellung mit Museumsticket.

Im Hygiene-Museum kann am Sonntag nach Lust und Laune gespielt werden. © Steffel Füssel

Schautag

Nünchritz - Hobbykünstler zeigen am Sonntag von 13 bis 16.30 Uhr im Haus des Gastes Diesbar Seußlitz (An der Weinstraße 1a) eine Vielzahl an Handarbeits- & Handwerkskünste. Beim Schautag "Handarbeit & Handwerk" haben Besucher die Möglichkeit, auf drei Etagen eine breite Palette von Handwerkskünsten zu bewundern. Dazu gehören Klöppeln & Klöppelzubehör, Patchwork, Keramik, Papierschöpfen, eine Imkereimanufaktur & Bienenlehrpfad, Holzkunst und Nistkastenbau. Für das leibliche Wohl sorgen die umliegenden Gaststätten. Eintritt frei.

Bei "Handarbeit & Handwerk" haben Besucher die Möglichkeit, eine breite Palette von Handwerkskünsten zu bewundern. (Symbolbild) © 123Rf/rh2010

Drachenfest

Stolpen - Der Herbst ist da, es ist Drachenzeit. Auf der Wiese am Birkenweg (Ecke zum GogelmoschHaus) steigen am Sonntag wieder die Drachen. Ab 10 Uhr sind Drachenpiloten mit ihren selbst gebauten oder fertigen Flugobjekten gefragt und können ihre bunten Gesellen im Wind steigen lassen. Ein Herbstspaß für die ganze Familie. Eintritt frei.

Ein Herbstspaß für die ganze Familie! (Symbolbild) © 123RF/altomedia

Bergsteigerchor

Dippoldiswalde - Im Kulturzentrum Parksäle (Dr.-Friedrichs-Straße 25) wird der Sächsische Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" – einer der populärsten Männerchöre Deutschlands 2023 - am Sonntag das Programm "Am Lagerfeuer" präsentieren. Das Konzert, bei dem die Lieder der Berge im Mittelpunkt stehen, beginnt 17 Uhr. Tickets sind noch ab 25,50 Euro an der Tageskasse erhältlich.

Der Sächsische Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" wird am Sonntag das Programm "Am Lagerfeuer" präsentieren. © PR

HandmaDDe

Dresden - Im Alten Schlachthof findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr der 20. HandmaDDe Jubiläumsmarkt statt. Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren Designs von Mode, Schmuck, Spielzeug und Dekorationen. Großartige Mitmachstände, besondere Angebote und das ein oder andere Geschenk, sowie ein besonderes Highlight wartet zudem ebenfalls auf die Besucher. Eintritt: 4 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.

Im Alten Schlachthof findet am Sonntag der 20. HandmaDDe Jubiläumsmarkt statt. (Archivbild) © Holm Helis

Kinderdisko

Dresden - Die "Glitzerkids" sind am Sonntag herzlich zur Kinderdisko ins Blechschloss der Scheune (Alaunstraße 36-40) eingeladen. Ab 14.30 Uhr feiert Luis La Metta zusammen mit den Kleinen eine Kinderparty. Diese steckt voller Highlights, darunter eine Nebelmaschine, Luftballons, Partyspielen, Süßigkeiten und natürlich Wunschmusik. Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind willkommen.

Die "Glitzerkids" sind am Sonntag herzlich zur Kinderdisko eingeladen. © 123rf/anastasialyashko