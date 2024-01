Heute noch nichts vor? 10 Tipps, um was zu erleben

TAG24 hat 10 Tipps für Euch gesammelt, was Ihr am Sonnabend, dem 20. Januar in Dresden und Umgebung unternehmen könnt. Habt einen angenehmen Samstag.

Von Annett Daube

Dresden - Bevor es nächste Woche wieder wärmer und regnerisch wird, können wir am Wochenende auch ein paar Sonnenstrahlen einfangen. Für eure Ausflüge haben wir dazu die passenden Tipps!

Museumsführung

Dresden - Im Stadtmuseum können Interessierte am Sonnabend an einer Führung durch die Sonderausstellung "Menschen an Schauen. Von Blicken zu Taten" teilnehmen. Die Ausstellung will den Meinungsaustausch über das historische Phänomen der sogenannten "Völkerschauen" anregen und einen Perspektivwechsel ermöglichen. Beginn der Führung: 11 Uhr. Teilnahme: Eintritt: 5/4 Euro.



Beginn der Führung durch die Sonderausstellung im Stadtmuseum ist 11 Uhr. © Thomas Türpe

Neujahrslounge

Wilsdruff - Im Rittergut Limbach startet am Samstag um 18 Uhr das Jahr mit dem Jazzquartett Elbmélange. Im Neujahrslounge-Konzert "When Marimba Rhythms start to play" erklingen Jazzklassiker sowie charmante Latin-Arrangements. Tickets für 25/5 Euro unter elbland-philharmonie-sachsen.de oder unter Telefon 0351/48642002.



Schaumanufaktur

Meissen - In der Schauwerkstatt der Porzellanmanufaktur Meissen kann die Herstellung des Meissener Porzellans hautnah erlebt werden. Wer den Rundgang mit Raumtonerklärung (vor Ort wählbar und in 14 Sprachen verfügbar) buchen möchte, kann dies unter erlebniswelt-meissen.de tun. Tickets kosten ab 7 Euro.

Die Herstellung von Meissener Porzellan könnt Ihr in der Schaumanufaktur erleben. © DPA / Matthias Hiekel

Teenie-Disco

Pirna - In der Herderhalle in Pirna-Copitz gibt es am Samstag nach elf Jahren wieder eine Teenie-Disco. Kinder und Jugendliche von 11 bis 16 Jahren können hier von 16 bis 21 Uhr nach aktuellen Dance- und Charthits, welche DJ Felix Arnold auflegt - tanzen. Eintritt: 10 Euro an der Tageskasse.



Cello-Konzert

Dresden - "Cello-Zauber" wird am Samstag im Kügelgenhaus - dem Museum der Dresdner Romantik (Hauptstraße 13) - geboten - ein seltenes Konzert mit zwei Celli. Die Cello-Instrumentalisten Sebastian Mirow und Uwe Kroggel spielen Werke von Bach, Barrière und Gabrielli. Tickets für 15/13 Euro unter telefonischer Anmeldung unter 0351/8044760.



Foto-Fun-Aktion

Königstein - Auf der Festung Königstein sind am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr Fotografen eingeladen, in unterirdischen Gewölben ungewöhnliche Motive zu entdecken. Es ist der erste Termin der "Foto-Fun-Aktion", bei der an ausgewählten Terminen faszinierende und sonst verschlossene Räume geöffnet werden. Dieses Mal ist es das "Munitionsladesystem der Batterie 7". Der Zugang ist ohne Anmeldung mit Festungseintritt (10 Euro) möglich.



Fotografen können in den Gewölben von Festung Königstein ungewöhnliche Motive entdecken. © PR / Festung Königstein

Italo-Disco

Dresden - Im Parkhotel (Bautzner Landstraße 7) wird am Samstagabend gefeiert. Die Italo-Disco-Night hat ganz viel "bella Musica" und "dolce Vita" zu bieten. Die besten italienischen Evergreens, die großartigsten Italo-Popsongs und zahlreiche Ohrwurm-Discotracks legt DJ Freaky Vibez ab 20 Uhr auf. Tickets für 10 Euro an der Abendkasse.



Im Parkhotel findet die Italo-Disco-Night statt. © 123RF/ nd3000

Karriere-Messe

Dresden - Die Messe KarriereStart in der Messe Dresden hält eine Menge Informationen für Schüler und Auszubildende, Berufsstarter und Profis, Quer- und Wiedereinsteiger bereit. Am Wochenende ist sie von jeweils 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 5/3,50 Euro, online buchbar unter messe-karrierestart.de.



Auf der Messe KarriereStart finden nicht nur Schüler und Auszubildende Anregungen für den Job-Einstieg. © Thomas Türpe

Rassekatzen

Coswig - Eine Internationale Rassekatzenschau der Oberlausitzer Katzenfreunde findet am Wochenende in der Börse Coswig statt. Von jeweils 10 bis 18 Uhr gibt es eine Verkaufsmesse mit entsprechendem Sortiment, der Verein und die Züchter stellen sich vor. Auf der Bühne werden die Rassen präsentiert und die schönsten Tiere prämiert. Der Erlös der Schau kommt dem Tierschutz zugute. Für Kinder gibt es die Möglichkeit, Keramik zu bemalen. Der Eintritt beträgt 5/2 Euro.



Die Internationale Rassekatzenschau der Oberlausitzer Katzenfreunde lockt in der Börse Coswig. © 123RF / smon

Schifferfastnacht

Bad Schandau - Die 122. Schifferfastnacht im Bad Schandauer Ortsteil Prossen will mit dem althergebrachten Schifferfest den Winter vertreiben. Der große Festumzug startet am Samstag um 12.30 Uhr vom Dorfplatz stromaufwärts, der Wassermann hat neuerdings eine Meerjungfrau an seiner Seite. Am Abend steigt dann ab 19 Uhr der Schifferball. Am Sonntag gibt es einen Extra-Kinder-Faschingsumzug ab 13 Uhr mit Faschingsdisko sowie Spiel und Spaß.



Im Bad Schandauer Ortsteil Prossen soll mit dem Schifferfest der Winter vertrieben werden. © Daniel Förster