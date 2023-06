Heute was erleben! Tipps für einen gelungenen Sonntag

TAG24 hat Veranstaltungs-Tipps für Sonntag, den 4. Juni in Dresden und Umgebung für Euch gesammelt.

Von Annett Daube

Dresden - Ab nach draußen! Zum ersten Sonntag im Juni erwartet Euch phänomenales Frühsommer-Wetter. TAG24 hat für Euch ein paar Ideen, was ihr zum Abschluss des Wochenendes in Dresden und Umgebung erleben könnt.

Sellnitzfest

Bad Schandau - Am Lilienstein wird unter dem Motto "Wilde Wesen in Wald und Wiese" am Sonntag das Sellnitzfest gefeiert. Ab 11 Uhr bietet die Nationalparkverwaltung auf der Ostseite (bei Waltersdorf) ein buntes Familienprogramm mit zahlreichen Mitmachangeboten an. Neben Livemusik und Figurentheater erzählen Ranger und Umweltbildner Naturerlebnisse. Auch das Thema Waldbrand wird eine Rolle spielen. Der Eintritt ist frei.

Am Lilienstein wird das Sellnitzfest gefeiert, der Eintritt ist frei. © Marko Förster

Schloss Pillnitz aufs Dach

Dresden - "Schloss Pillnitz aufs Dach gestiegen" nennt sich die Sonderführung, welche am Sonntag um 11.30 und 13.30 Uhr ab dem Besucherzentrum "Alte Wache" angeboten wird. Ausblicke und Einblicke in sonst nicht zugängliche Räumlichkeiten inklusive. Teilnahme 19/15 Euro inkl. Tagesticket "Schloss & Park Pillnitz". Anmeldung unter Telefon 0351/2613260 empfohlen.



Eine Sonderführung wird im Pillnitzer Schloßpark angeboten. © Eric Münch

Meußlitzer Parksingen

Dresden - Der Männerchor Dresden-Striesen singt am Sonntag ab 11 Uhr im Meußlitzer Park (Johannes-Brahms-Straße). Es werden traditionelle Lieder, Madrigale, Motetten sowie Scherz- und Tanzlieder erklingen. Der Eintritt ist frei.



Bergbau-Erlebnistage

Erzgebirge - Beim Bergbau-Erlebnistag am Sonntag kann Welterbe erlebt werden. In Freiberg wird eine bergbauhistorische Wanderung (ab 11 Uhr), in Altenberg eine Pingenwanderung (ab 10.30 Uhr) und in Ehrenfriedersdorf eine Führung im Besucherbergwerk angeboten. Das ganze Programm unter erzgebirge-tourismus.de/bergbauerlebnistage.



Bergbau-Erlebnistage stehen im Ezgebirge ins Haus. © Uwe Meinhold

Die Welt der Erdbeeren

Dresden - Wer liebt sie nicht, die süßen Früchtchen? Im Botanischen Garten der TU Dresden (Stübelallee 2) kann man sie näher kennenlernen - bei der Führung "Fragaria - Die Welt der Erdbeeren". Um 10 Uhr beginnt der Rundgang (Treff im Eingangsbereich). Teilnahme kostenfrei, Spenden sind willkommen.



Im Botanischen Garten der TU Dresden könnt Ihr eine Erdbeer-Führung erleben. (Symbolbild) © 123RF / frendev

Kinderglück

Königstein - Ein kunterbuntes Kinderfest namens "Kinderglück" wird am Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf der Festung Königstein gefeiert. Mit Kinderschminken und Glitzertattoos, Klettern, Springen, Adlerschießen, Hula-Hoop und Zaubershow, Kinderführungen, einem Nachwuchstalent an der Orgel und vielem mehr ist für reges Treiben gesorgt. Eintritt: 15/12/Familien 38 Euro.



VagabunT-Konzert

Dresden - Im Rahmen des Zirkustheater-Festivals des Societaetstheaters laden die Musiker von "VagabunT" am Sonntag ab 16 Uhr zum Konzert in den Alaunpark ein. Die Zuhörer erwartet eine Mélange aus französischem Straßenchanson, kolumbianischer Cumbia und portugiesischem Fado. Eintritt: eine Spende in den Hut.