Hofewiesn, Erntedank und Streetfood: Das ist heute los in Dresden und Umgebung!

Von Dana Peter

Dresden - Ihr habt noch keine Pläne für den heutigen Sonntag? Keine Sorge! TAG24 hat für Euch sechs Tipps für in und um Dresden zusammengesammelt, wie Ihr das erste Oktoberwochenende gemütlich ausklingen lassen könnt.

Streetfood

Dresden - Europas "StreetFood on Tour"-Festival macht dieses Jahr in mehr als 30 deutschen Städten Station: am Sonntag (11 bis 20 Uhr) auch auf der Dresdner Einkaufsmeile Prager Straße. Ob herzhafte Burger, afrikanische Küche, Leckereien aus Südamerika & Asien oder Süßes – geboten wird ein wahres Schlaraffenland. Natürlich gibt es auch vegane, vegetarische, gluten- und laktosefreie Angebote. Mit dabei: Livemusik, Kinderprogramm und coole Drinks von irischen Bieren bis zu exotischen Cocktails. Eintritt frei. Infos unter: facebook.com/events/1522863378308969.



Hofewiesn

Dresden - In Langebrück auf dem Landgut Hofewiese (Gänsefuß 55) wird die "Hofewiesn", ein Familien-Oktoberfest, gefeiert. Im Biergarten gibt's Pichmännel-Festbier von Feldschlösschen und Radeberger Zwickelbier frisch vom Hahn. Zusätzlich zum normalen Angebot werden frische Brezeln und ein zünftiges Weiß-Wurstfrühstück geboten. Zudem spielt Livemusik, und es gibt Angebote (Kinderschminken, Basteln, Ponyreiten) für Kinder. Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Infos unter landgut-hofewiese.de.



Auf dem Landgut Hofewiese findet am Sonntag ein Familien-Oktoberfest statt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Erntedank

Dresden - In der Weinbergkirche Dresden-Pillnitz (Bergweg 3) wird am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Weinfest und Erntedank gefeiert. Es beginnt mit einem musikalischen Erntedank-Festgottesdienst, ab 12 Uhr startet das Weinfest an der Kirche mit Markttreiben und Ausschank. Ab 16 Uhr spielt eine Band Tango-, Musette-, Zigeunermusik und Schlager. Eintritt frei. Infos unter: weinbergkirche.de.



Auch in der Weinbergkirche gibt es am Sonntag etwas zu feiern! © Eric Münch

Herbstfest

Altenberg - Im Wildpark Osterzgebirge (Dresdner Straße 37) ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr Herbstfest. Mit Ponyreiten, Kinderschminken, Basteln, Bemalen von Kürbissen, Wildpark-Rallye. Verschiedene Gewerke stellen sich vor: Töpfer, Papierkünstler, Schauschnitzer, Tierschnellzeichner. Es gibt Schmuck, Bio-Honig, Blumen, Kräutersalze, Öle, Kerzen, Seifen und vieles mehr. Die Futterrunde mit Tierpfleger startet jeweils 11 und 14 Uhr. Ab 12 Uhr gibt es geräucherte Forellen (so lange der Vorrat reicht). Von 14 bis 16 Uhr spielt böhmische Blasmusik. Eintritt: 7,50/5 Euro. Infos unter wildpark-osterzgebirge.de. Wehlen - Auch im Miniaturpark "Die Kleine Sächsische Schweiz" im Dorf Wehlen (Schustergasse 8) wird am Sonntag (10 bis 18 Uhr) Herbstfest gefeiert. Eintritt: 12/8 Euro. Infos unter: kleine-saechsische-schweiz.de/de/miniaturpark.html.



Im Wildpark Osterzgebirge ist ab 11 Uhr Herbstfest angesagt. © Petra Hornig

Augusts Weiberwirtschaft

Am heutigen Sonntag gibt es eine besondere Führung im Barockgarten Großsedlitz. © Marko Förster