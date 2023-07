 Julia Neigel, Rainer König und viele mehr: Hohe Promi-Dichte bei der großen "Schlössernacht"

Dresden - Die 13. Dresdner Schlössernacht - ein Sommernachtstraum! Mehr als 250 Künstler, 50 Gastrostände und 6000 Gäste verwandelten die tags ruhigen Parkanlagen zwischen Schloss Albrechtsberg und Eckberg in eine quirlige, unterhaltsame Parknacht mit Traumblick auf Dresden.

Stargast Julia Neigel (57) verzauberte auf der Ostterrasse von Albrechtsberg mit ihren Kultsongs ("Schatten an der Wand"), neuen Liedern und knallgrünem Glitzer-Outfit. Rund um den Teich an der Saloppe stellten Maler ihre Staffeleien auf. Und, und, und ...

Wo zu DDR- und Pionierpalast-Zeiten die Kinder im Römischen Bad im Becken planschten, inszenierte Tom Roeder (57) einen kurios-skurrilen Zirkus mit Rainer König (69) als Direktor, Weißclown, Plüschbären, Plastik-Pferd, Zuckerwatte-Prinzessin & Co.

Die wunderbare Sommernacht von Veranstalter Mirco Meinel (51, First Class Concept) ließen sich auch viele Promis nicht entgehen.

Zauberhaft: Pantomime Rainer König (69) in Aktion. © Petra Hornig

Unter den Gästen entdeckt: Fußball-Legende Ede Geyer (78), Schlagerstar Uta Bresan (58), MDR-Radiomoderator Silvio Zschage (44), Konzertveranstalter Bernd Aust (78).

"Go Trabi Go"-Star Wolfgang Stumph (77) kam direkt aus Bayern zur Schlössernacht. "Ich war zu Gast beim Trabant-Treffen in Markt Schierling bei Regensburg."

Ganz nebenbei im Programmheft der Schlössernacht versteckt Meinel seinen nächsten Coup: Seine bis dato in Chemnitz erfolgreiche Dinnershow "Moments" feiert am 1. Dezember in Dresden Premiere.