Hutball wieder preisverdächtig: Für die schönsten Exemplare gibt's ABBA und Schampus

Dresden - Beim Hutball reicht es nicht, etwas im Köpfchen zu haben. Was auf dem Schopf sitzt, zählt und kann auch bei der 26. Ball-Ausgabe am 22./23. März im Parkhotel etwas einbringen: einen tollen Preis nämlich!

An beiden Balltagen spendiert die Radeberger Exportbierbrauerei dem bestbehüteten Paar ein verlängertes Wochenende in London.

Veranstalter Steffen Grosche (47) lud 1995 mit seinem Vater zum ersten Hutball ein. © Petra Hornig

Apropos: Die Onlinetickets sind zwar schon vergriffen, aber ab 3. Februar werden noch mal Karten in alter Papier-Manier verkauft.

Für beide Abende gibt es jeweils rund 380 Tickets. "Insgesamt 4000 Gäste werden an beiden Tagen erwartet", so Waterloo-Chef Steffen Grosche (47).

"Der erste Hutball 1995 entstand übrigens aus einer Bierlaune heraus. Damals hat mein Vater noch mitgemacht - wir kommen aus einer alten Schaustellerfamilie", verrät Grosche.

Den kulinarischen Hut - von Austern bis Linseneintopf - hat Wirt Sebastian Böhme (38) auf. Er bietet auch erstmals ein Hutball-Menü in seinem Lokal "Stresa" an. Vier Gänge inklusive Ballkarte kosten 129 Euro. An beiden Tagen gibt's noch 20 Schlemmer-Tickets.