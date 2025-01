Im Carolaschlösschen wird das Thema "Stress" neu gedacht!

Dresden - Es gibt Stress im Carolaschlösschen! Aber weder in der Küche noch im Service - vielmehr bietet Stress-Coach Astrid Karrum (50) ab 9. Januar rund 90-minütige Vorträge zum Thema "Stress neu denken" an.

"Mein Vater litt an Burn-out und Depression. Ich verlor ihn, als ich gerade acht Jahre alt war. Als ich selbst kurz vor einem Burn-out stand, habe ich begonnen, mich mit dem Thema Stress zu beschäftigen. Schlaflose Nächte, in denen ich schweißgebadet Probleme wälzte, waren für mich das Frühwarnzeichen meines Körpers." Wer Stress mental und körperlich auflösen kann, "für den ist Stress kein Feind, sondern ein Freund", sagt Astrid Karrum.

Als Teenager trainierte sie Eisschnelllauf auf Leistungssport-Ebene. "Ich war mehrfache DDR-Meisterin. Seit dieser Zeit war ich es gewohnt, unter Druck, aber auch mit Freude zu arbeiten." Bis an die Grenzen gehen, aber auch Grenzen zu erkennen - dafür möchte Astrid Karrum sensibilisieren.

"Ich wende mich an Menschen, die Stress nicht nur negativ begreifen wollen. Denn Stress kann auch zu Höchstleistungen anspornen und Wachstum fördern", weiß Karrum aus eigener Erfahrung - nicht nur als dreifache Mutter.

Die Vorträge im Lokal ihres Mannes Moyd Karrum sind eine Premiere für die Dresdnerin , die seit 17 Jahren Erfahrung in Führungspositionen und Personalmanagement sammeln konnte.

Ihre Vorträge für maximal 50 Teilnehmer (Gebühr 42 Euro) wollen Hilfestellung geben - am 9. Januar, am 6. Februar und am 6. März (jeweils 19 Uhr). Infos unter: www.astridkarrum.de.