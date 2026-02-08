In Dresden dauert die Erschaffung der Welt nur 30 Minuten

Dresden - Gott schuf Himmel, Erde und Lebewesen binnen sechs Tagen, am siebten Tag ruhte er und bestaunte sein Werk. In Dresden dauert die Erschaffung der Welt gerade mal eine halbe Stunde. Bei der "Genesis"-Show in der Martin-Luther-Kirche könnt Ihr diese nicht nur nacherleben, sondern seid mittendrin, wenn die Natur zum Leben erweckt wird.

Ihr sitzt in der Kirche, während die Animationen um Euch herum lebendig werden, sodass Ihr in die Schöpfungsgeschichte eintauchen könnt. © Petra Hornig

TAG24 hat sich die immersive Schau angesehen, die - angelehnt an die Schöpfungsgeschichte - zeigt, wie alles entstand.

Immersiv bedeutet hier, dass Ihr Euch inmitten des Kunstwerks befindet. Durch imposante Projektionen an die Kirchenwände und die Decke des Gotteshauses aus Sandstein habt Ihr das Gefühl, beim Ursprung allen Seins persönlich dabei gewesen zu sein.

Verantwortlich für die Illusion ist das Züricher Künstlerkollektiv von "Projektil". Während Gott auf sich allein gestellt war, als er Formen und Farben in sämtlichen Varianten schuf, haben an der audiovisuellen Kirchen-Show verschiedene Künstler, Musiker, Designer und Programmierer und Technologen mitgewirkt.

Viel wird mit Licht und Dunkelheit gespielt. Die Animationen aus Tier- und Pflanzenwelt hinterlassen einen beinahe zu realistischen Eindruck.

Plötzlich sprießen Blumen aus dem Kirchendach, krabbeln unzählige Käfer über das Kirchengewölbe.

An Tag sechs betritt dann auch der Mensch das "Genesis"-Universum, ehe das biblische Erlebnis mit einem "Tag der Ruhe" ausklingt.