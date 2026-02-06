Filmfest Dresden: 65 Produktionen im Wettbewerb
Dresden - Die Wettbewerbsfilme für das 38. Filmfest Dresden stehen fest. Aus rund 3800 eingereichten Kurzfilmen aus aller Welt hat das Festivalteam 65 Produktionen ausgewählt, die im April in Dresden um Preise konkurrieren.
Die Filme verteilen sich auf drei Wettbewerbe: den Internationalen Wettbewerb mit 34 Beiträgen, den Nationalen Wettbewerb mit 24 Filmen und den Mitteldeutschen Wettbewerb mit sieben Produktionen.
Vertreten sind Arbeiten aus insgesamt 36 Ländern, darunter zahlreiche Welt-, Europa- und Deutschlandpremieren.
Inhaltlich greifen die Kurzfilme viele Themen auf, die gerade gesellschaftlich relevant sind, zum Beispiel Arbeitsrealitäten, Einsamkeit, Fragen von Identität und Sexualität sowie Migration und globale Lebensbedingungen.
Insgesamt werden 17 Preise mit einem Gesamtwert von 72.500 Euro vergeben, darunter die bekannten Goldenen Reiter.
Neu ist in diesem Jahr ein eigener Publikumspreis im Mitteldeutschen Wettbewerb, außerdem wurde der Publikumspreis im Nationalen Wettbewerb aufgestockt.
Das komplette Festivalprogramm mit allen Wettbewerbs- und Sondervorführungen wird Ende März vorgestellt, bevor das Filmfest vom 14. bis 19. April in Dresden stattfindet.
Titelfoto: Filmfest Dresden