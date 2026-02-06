Filmfest Dresden: 65 Produktionen im Wettbewerb

Dresden - Die Wettbewerbsfilme für das 38. Filmfest Dresden stehen fest. Aus rund 3800 eingereichten Kurzfilmen aus aller Welt hat das Festivalteam 65 Produktionen ausgewählt, die im April in Dresden um Preise konkurrieren.

Filmemacherin Lena Greene ist mit ihrer Animation "Tina Tartare" im Rennen. © Filmfest Dresden

Die Filme verteilen sich auf drei Wettbewerbe: den Internationalen Wettbewerb mit 34 Beiträgen, den Nationalen Wettbewerb mit 24 Filmen und den Mitteldeutschen Wettbewerb mit sieben Produktionen.

Vertreten sind Arbeiten aus insgesamt 36 Ländern, darunter zahlreiche Welt-, Europa- und Deutschlandpremieren.

Inhaltlich greifen die Kurzfilme viele Themen auf, die gerade gesellschaftlich relevant sind, zum Beispiel Arbeitsrealitäten, Einsamkeit, Fragen von Identität und Sexualität sowie Migration und globale Lebensbedingungen.

Insgesamt werden 17 Preise mit einem Gesamtwert von 72.500 Euro vergeben, darunter die bekannten Goldenen Reiter.