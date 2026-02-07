Openairball vor der Semperoper: So feierten Tausende auf dem Theaterplatz
Dresden - Während in der Semperoper Ballkleider und Smokings den Abend bestimmten, feierten draußen Tausende Schaulustige auf dem Theaterplatz. In Wintermänteln schunkelten sie zum "Kaiserwalzer" und machten den Openairball so erneut zum Volksfest vor Dresdens Prunkbau.
Durch den Abend führte MDR-Moderator Silvio Zschage (46), der sich auf die Kälte gut vorbereitet hatte: "Ich trage Skiunterwäsche und beheizbare Socken unterm Smoking." Und als Glücksbringer für den großen Auftritt "hat mir mein Mann David Manschettenknöpfe gekauft".
Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) ließ sich den Freiluft-Ball mit seiner Partnerin Miriam Nötzold (46) nicht entgehen. Zum "Kaiserwalzer" schwang das Paar über das Parkett, während Entertainer Wolfgang Lippert (73) den musikalischen Höhepunkt setzte und gemeinsam mit dem Publikum "Dresden jubelt einmal im Jahr ..." trällerte.
Dass Astrid Buschmann-Göbels (56) aus Bremen einmal beim Openairball dabei sein würde, hätte sie bis vor Kurzem noch nicht gedacht: "Ich bin spontan hier, da wir unserem Sohn beim Umzug nach Dresden helfen."
Für sie trotzdem ein Erlebnis, das sie nicht missen möchte: "Es ist wirklich toll, dass das hier öffentlich zugänglich ist."
Gäste aus ganz Deutschland zum Openairball nach Dresden angereist
Anders sah es bei den Turteltauben René Koschorreck (56) und Silvana Erben (57) aus. Nachdem die beiden Dresdner das Spektakel auf dem Theaterplatz jahrelang im Fernsehen bestaunt hatten, sind sie vor zwei Jahren selbst zu Besuchern geworden: "Die Kulisse und Atmosphäre sind hier draußen einfach einzigartig", so Koschorreck gerührt.
Mit den Gästen im Inneren der Oper möchten sie nicht tauschen: "Das ist nebensächlich. Die Menschen hier draußen sind einfach alle klasse. Man kommt ins Gespräch und schunkelt gemeinsam", freute sich Erben.
Extra 400 Kilometer angereist ist die Karnevalstruppe "Prosecco-Schwalben" aus Einbeck. "Das ist unser erstes Mal - und das trotz Karnevalszeit. Aber das Motto ["Film ab!", Anm. d. Red.] hat uns dieses Mal so überzeugt", schwärmte "Schwalbe" Birgit Wiegmann (61).
Titelfoto: Thomas Türpe