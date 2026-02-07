Openairball vor der Semperoper: So feierten Tausende auf dem Theaterplatz

Dresden - Während in der Semperoper Ballkleider und Smokings den Abend bestimmten, feierten draußen Tausende Schaulustige auf dem Theaterplatz. In Wintermänteln schunkelten sie zum "Kaiserwalzer" und machten den Openairball so erneut zum Volksfest vor Dresdens Prunkbau.

Die Wolfsburgerinnen Nicole Maruhn (42, l.) und Evelyn Reinebeck (34) sind bei ihrem Dresden-Trip spontan auf den Openairball aufmerksam geworden. © Thomas Türpe

Durch den Abend führte MDR-Moderator Silvio Zschage (46), der sich auf die Kälte gut vorbereitet hatte: "Ich trage Skiunterwäsche und beheizbare Socken unterm Smoking." Und als Glücksbringer für den großen Auftritt "hat mir mein Mann David Manschettenknöpfe gekauft".

Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) ließ sich den Freiluft-Ball mit seiner Partnerin Miriam Nötzold (46) nicht entgehen. Zum "Kaiserwalzer" schwang das Paar über das Parkett, während Entertainer Wolfgang Lippert (73) den musikalischen Höhepunkt setzte und gemeinsam mit dem Publikum "Dresden jubelt einmal im Jahr ..." trällerte.

Dass Astrid Buschmann-Göbels (56) aus Bremen einmal beim Openairball dabei sein würde, hätte sie bis vor Kurzem noch nicht gedacht: "Ich bin spontan hier, da wir unserem Sohn beim Umzug nach Dresden helfen."

Für sie trotzdem ein Erlebnis, das sie nicht missen möchte: "Es ist wirklich toll, dass das hier öffentlich zugänglich ist."