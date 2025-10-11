In der Almhütte könnt Ihr ab jetzt Fondue genießen
Dresden - Wer vom Oktoberfest noch nicht genug hat, kann in der Dresdner Almhütte zünftig weiterfeiern! Das gemütlich eingerichtete Holzhäusel (45 Plätze) im Innenhof des Taschenbergpalais hat sich kulinarisch auf Fondue spezialisiert. Perfekter Genuss für Familien, Freunde und Kollegen.
Zur Auswahl stehen ab sofort jeden Abend das "Alpengold-Käsefondue" aus den Schweizer Käsesorten Vacherin und Greyerzer Käse sowie das "Gipfelfeuer-Fleischfondue" mit wahlweise feinstem Kalbsfilet oder Maispoularde.
Geöffnet ist täglich ab 17 Uhr. Kosten: 42 Euro (Käsefondue), 45 Euro (Fleischfondue), 60 Euro (Champagnerfondue).
Wer danach noch Appetit auf Dessert hat: Ganz frischer Apfelstrudel und Kaiserschmarrn stehen auf der Karte.
Gegessen wird übrigens von echtem Meissener. Biere, Weine und Schnäpse aus den Bergen gibt's freilich auch.
Die kuschlige Almhütte bleibt bis Februar 2026, Reservierung und Infos unter: kempinski.com/de/hotel-taschenbergpalais/restaurants-bars/almhuette.
Titelfoto: Ove Landgraf