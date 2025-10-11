 3.370

In der Almhütte könnt Ihr ab jetzt Fondue genießen

In der Almhütte im Innenhof des Taschenbergpalais gibt es ab sofort Fondue-Spezialitäten.

Von Dana Peter

Dresden - Wer vom Oktoberfest noch nicht genug hat, kann in der Dresdner Almhütte zünftig weiterfeiern! Das gemütlich eingerichtete Holzhäusel (45 Plätze) im Innenhof des Taschenbergpalais hat sich kulinarisch auf Fondue spezialisiert. Perfekter Genuss für Familien, Freunde und Kollegen.

Taschenbergpalais-Direktor Marten Schwass (65, r.), Hotelmanager Clemens Degenhardt (39) und Marketingmanagerin Marlen Seidel (37) vor der Almhütte.  © Ove Landgraf

Zur Auswahl stehen ab sofort jeden Abend das "Alpengold-Käsefondue" aus den Schweizer Käsesorten Vacherin und Greyerzer Käse sowie das "Gipfelfeuer-Fleischfondue" mit wahlweise feinstem Kalbsfilet oder Maispoularde.

Geöffnet ist täglich ab 17 Uhr. Kosten: 42 Euro (Käsefondue), 45 Euro (Fleischfondue), 60 Euro (Champagnerfondue).

Wer danach noch Appetit auf Dessert hat: Ganz frischer Apfelstrudel und Kaiserschmarrn stehen auf der Karte.

Zum Fleischfondue werden zur Rinderbrühe allerlei Leckereien geboten.  © Ove Landgraf
Das Pop-up-Restaurant ist sehr gemütlich eingerichtet.  © Ove Landgraf

Gegessen wird übrigens von echtem Meissener. Biere, Weine und Schnäpse aus den Bergen gibt's freilich auch.

Die kuschlige Almhütte bleibt bis Februar 2026, Reservierung und Infos unter: kempinski.com/de/hotel-taschenbergpalais/restaurants-bars/almhuette.

