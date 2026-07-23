Jetzt gibt's in Dresden wieder Yoga im Park - gratis

Dresden - Am Sonntag feiert das kostenfreie Kulturfestival "Palais Sommer" mit zwei Konzerten auf dem Neumarkt seinen Abschluss - vom 27. Juli bis 30. August geht es mit Yoga-Sessions im Alaunpark weiter.

Kostenlos: Im Alaunpark wird ab Montag zweimal täglich Yoga angeboten. © Petra Hornig

Dann können täglich zweimal die Yogamatten ausgerollt werden - wochentags jeweils 8 und 18 Uhr, am Wochenende jeweils 9 und 18 Uhr.

Rund 40 Yoga- und Pilates-Trainer leiten (ohne Gebühr) zu den Übungen an. Im vorigen Jahr nahmen an den Park-Sessions über 8000 Yogafreunde teil.

Neu in diesem Jahr sind eine Indische Nacht (15. August, ab 19 Uhr) mit Sahajband, Meditation und Kuchipudi-Tanz sowie die Session "Yoga Inklusiv" am 13. August (ab 18 Uhr).