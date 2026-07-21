Volles Haus in der Jungen Garde: ZAZ verzaubert Dresden

Dresden - ZAZ ist wieder auf Tour - und findet immer auch in Dresden ein begeistertes Publikum. 4950 Fans waren es am Samstag in der Jungen Garde - ausverkauft.

Gut gelaunt vor vollem Haus: ZAZ (46) in der Jungen Garde. © Steffen Füssel

Nach dem umjubelten Tourauftakt in Bonn und anschließender Show in München kommt ZAZ (Isabelle Geffroy, 46) auch in Dresden mit genau dem an, was ihre Konzerte besonders macht: die charismatische raue Stimme, Spielfreude und eine große Portion französischer Leichtigkeit, in die sich mehr als früher Nachdenklichkeit mischt.

Musikalisch bewegt sich das zwischen den Hits ihrer Karriere und Nummern der neuen Platte "Sains et Saufs", die im Frühjahr erschien.

Dabei zeigt sich einmal mehr die Stärke der Sängerin: Sie kann ein Publikum in einem leisen Moment genauso fesseln wie mit Rhythmus und Energie.

Von der ersten Minute an zieht ZAZ das Publikum in ihre Welt. Zwischen Chanson, Jazz, Pop und dem Sound der Straße entsteht ein Abend, der auf Atmosphäre und Nähe setzt.