Vom Studenten zum Eventmanager: "Palais Sommer"-Chef lässt jetzt seinen Sohn mitmischen

Dresden - Der Vater hat knapp 40 Jahre Erfahrungsvorsprung. Der Sohn holt mit frischem, unvoreingenommenem Tatendrang auf. Jörg Polenz (62) und Gustav Polenz (23) ergänzen und reiben sich prächtig - zum Wohle des kostenfreien Kulturfestivals "Palais Sommer".

Vater und Sohn: Jörg (62) und Gustav (23) Polenz im Biergarten "ElbaVista" am Italienischen Dörfchen. © Thomas Türpe

Noch bis zum Wochenende ist das Festival auf dem Neumarkt zu erleben, dann schließen sich bis Ende August Yoga-Sessions im Alaunpark an.

Das Festival hat Jörg Polenz aus der Taufe gehoben, etabliert, mit Großsponsoren und 1700 Unterstützern der Gemeinschaft "Comuneo" ausgebaut.

Sohn Gustav betritt Neuland: Er managt in diesem Sommer den Biergarten "ElbaVista" am Italienischen Dörfchen. "Comuneo will ab Herbst in die Erbpacht des Italienischen Dörfchens eintreten und das Haus für die Dresdner als Begegnungs- und Kulturort bewirtschaften", erklärt Jörg Polenz.

Noch-Student Gustav, der im Frühjahr seinen Bachelor (Tourismus- und Eventmanagement) in der Tasche hat, macht den ersten Schritt - mit dem Biergarten "ElbaVista", geöffnet wochentags ab 17 Uhr, am Wochenende ab 13 Uhr.