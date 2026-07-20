Vom Studenten zum Eventmanager: "Palais Sommer"-Chef lässt jetzt seinen Sohn mitmischen
Dresden - Der Vater hat knapp 40 Jahre Erfahrungsvorsprung. Der Sohn holt mit frischem, unvoreingenommenem Tatendrang auf. Jörg Polenz (62) und Gustav Polenz (23) ergänzen und reiben sich prächtig - zum Wohle des kostenfreien Kulturfestivals "Palais Sommer".
Noch bis zum Wochenende ist das Festival auf dem Neumarkt zu erleben, dann schließen sich bis Ende August Yoga-Sessions im Alaunpark an.
Das Festival hat Jörg Polenz aus der Taufe gehoben, etabliert, mit Großsponsoren und 1700 Unterstützern der Gemeinschaft "Comuneo" ausgebaut.
Sohn Gustav betritt Neuland: Er managt in diesem Sommer den Biergarten "ElbaVista" am Italienischen Dörfchen. "Comuneo will ab Herbst in die Erbpacht des Italienischen Dörfchens eintreten und das Haus für die Dresdner als Begegnungs- und Kulturort bewirtschaften", erklärt Jörg Polenz.
Noch-Student Gustav, der im Frühjahr seinen Bachelor (Tourismus- und Eventmanagement) in der Tasche hat, macht den ersten Schritt - mit dem Biergarten "ElbaVista", geöffnet wochentags ab 17 Uhr, am Wochenende ab 13 Uhr.
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Es kribbelt in den Fingern
"Wir haben ein kleines Speisen- und Getränkeangebot, spielen entweder Live-Musik, Party-Formate oder kuratierte Musik vom Band", so Gustav.
Es kribbelt ihn in den Fingern, für Gustav ist ganz klar: "Ich studiere nicht weiter, ich arbeite lieber in der Praxis, verwirkliche eigene Projekte, gebe gern bei vielen Themen meinen Senf dazu."
Heißt: Gustav veranstaltet in Leipzig und Dresden Partys in der Techno-Szene, hat im Advent einen Stand (The Walking Duck) mit Fladenbrot, Ente, Rotkohl und Glühwein auf dem Dresdner Augustusmarkt.
"In diesem Jahr soll noch ein Stand auf dem Striezelmarkt dazukommen", sagt Gustav. Und vielleicht wird es auch einen Wintermarkt am Italienischen Dörfchen geben - Gustav jedenfalls hat "Lust, viel zu machen".
Titelfoto: Bildmontage: Henrik Meyer, Thomas Türpe