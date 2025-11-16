Travestie im Alberthafen: Elke Winter ist zurück

Dresden - Es wird Winter im "Alberthafen". Doch wenn Travestiestar Elke Winter auftritt, bricht das Eis!

Travestie-Star Elke Winter in der Garderobe des Alberthafens. © Holm Helis

Mit ihrem Programm "Alleine das Jetzt!" sorgte sie im Restaurant für schallendes Vergnügen, die Crew von Wirt Thomas Kian-Zenker (41) mit einem 4-Gänge-Menü für leibliches Wohl.

Mit den (leider) nur vorerst zwei Dinnershows bewies der "Alberthafen", dass er mehr als nur kochen kann.

Damit sich das Lokal auch als Veranstaltungslocation etabliert, sorgten Influencer wie Lyn Künstner (34, rund 130.000 Follower) oder "Tramfluencer" Maik Zeuge (47), aber auch die Schlagersängerinnen Linda Jung (27) aus Dresden und Sophia Venus (31) aus Pirna für Klicks auf Social Media.

Mit Weihnachtbrunch, Auftritten von Comedian Matthias Machwerk (57) und der a-cappella-Band "Die Notendealer" schlittert der "Alberthafen" in den Dezember.