Travestie im Alberthafen: Elke Winter ist zurück
Dresden - Es wird Winter im "Alberthafen". Doch wenn Travestiestar Elke Winter auftritt, bricht das Eis!
Mit ihrem Programm "Alleine das Jetzt!" sorgte sie im Restaurant für schallendes Vergnügen, die Crew von Wirt Thomas Kian-Zenker (41) mit einem 4-Gänge-Menü für leibliches Wohl.
Mit den (leider) nur vorerst zwei Dinnershows bewies der "Alberthafen", dass er mehr als nur kochen kann.
Damit sich das Lokal auch als Veranstaltungslocation etabliert, sorgten Influencer wie Lyn Künstner (34, rund 130.000 Follower) oder "Tramfluencer" Maik Zeuge (47), aber auch die Schlagersängerinnen Linda Jung (27) aus Dresden und Sophia Venus (31) aus Pirna für Klicks auf Social Media.
Mit Weihnachtbrunch, Auftritten von Comedian Matthias Machwerk (57) und der a-cappella-Band "Die Notendealer" schlittert der "Alberthafen" in den Dezember.
Schon mal für 21. März 2026 vormerken: die Dresdner Hafen-Party mit Schlager-Udo und Wanda Kay. Infos unter: alberthafen.com.
Titelfoto: Holm Helis