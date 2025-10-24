JOYNEXT Arena lockt aufs Glatteis: An diesem Tag geht es in Dresden wieder los

Dresden - Die Saison ist eröffnet: Ab 25. Oktober können Eislauffreunde auf dem 333 Meter langen Außenoval der JOYNEXT Arena (Magdeburger Str. 10) wieder Runden im Freien drehen und auch die Trainingseislaufhalle nutzen.

Am Eröffnungstag laden Oval und Halle von 15 bis 18 Uhr ein. Am Abend (19.30 bis 22.30 Uhr) rockt eine Eis-Disco beide Flächen.

"Es startet nicht nur das Training und der Wettkampfbetrieb für unsere Athleten - auch die Dresdner können sich wieder auf ein sportliches Freizeitvergnügen freuen. Die neue Gastronomie an der Eisschnelllaufbahn macht den Besuch jetzt noch attraktiver", so Sportbürgermeister Jan Donhauser (56).

Infos zu Öffnungszeiten und Preisen (ab 3,50 Euro) unter: dresden.de/eislaufen.