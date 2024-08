Kanonendonner, Games und Lügen: Fünf Tipps für einen gelungenen Samstag

Dresden - Das Wochenende steht in Sachsen ganz im Zeichen der Landtagswahl. Doch auch fernab der Wahlurne ist kulturell einiges los im Freistaat. Viel Vergnügen mit unseren Tipps für Samstag!

Dresden - Auf der 106. Sammlerbörse für Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten darf in der Johannstadthalle von 9 bis 14 Uhr getauscht, gekauft, verkauft und gefachsimpelt werden. Experten begutachten kostenlos private "Schätze" und insgesamt 70 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren ihre historischen Kostbarkeiten.

Radebeul - Zum vorerst letzten Mal können Besucher heute zur langen Nacht des Lügenmuseums von 13 bis 24 Uhr das Lüseum mit seiner Kunstsammlung an wunderbaren Absurditäten und Kuriositäten im historischen Gasthof Serkowitz in Radebeul besuchen.

Chemnitz - Ideen für eine tolle Ausbildung, den richtigen Studienplatz oder den neuen Traumjob gesucht? In der Kinoebene der Galerie Roter Turm steigt am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr die Karrieremesse "Talentgame". Das Besondere: Bei jedem Unternehmen gibt's am Stand ein Konsolenspiel, das gemeinsam gezockt werden kann.

Der Besuch ist kostenfrei. Infos: talentgame.de