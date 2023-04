Karfreitag nicht viel los? Wir haben hier drei Tipps für Euch

Kriebstein - Märchenlandbewohner und der Osterhase eröffnen am Karfreitag die Saison an der Talsperre Kriebstein. Ab 10 Uhr freuen sich Frau Holle, das tapfere Schneiderlein, der gestiefelte Kater und noch mehr Figuren aus dem Märchenland des Mitteldeutschen Kultursommers auf kleine und große Gäste. Eintritt: frei.

Bad Schandau - Bei der zweiten "Kohlihall-Ausfahrt" am Karfreitag darf jeder mitmachen, egal wie alt der Fahrer oder das Fahrzeug ist. Es sind jedoch nur "Ostfahrzeuge" erlaubt, zum Beispiel eine Schwalbe oder eine Simson. Die alten Mopeds starten um 10.30 Uhr, Treff ist um 10 Uhr am "Lidl" an der Dresdner Straße. Ziel ist gegen 14 Uhr die Kohlmühle, die Strecke durch die hintere Sächsische Schweiz ist geheim. Am Ziel gibt es Lagerfeuer, Gegrilltes und Musik.