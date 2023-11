Karnevalsbeginn, Martinsfest und Eis-Disco: Das geht am Samstag in und um Dresden!

Das Wochenende in und um Dresden kann mit diesen 15 Tipps kommen.

Von Annett Daube

Dresden - Am Wochenende wird in die "fünfte Jahreszeit" gestartet. Und es wird das Martinsfest gefeiert. Welcher Tag auch immer Euch näher ist, wir haben fürs ganze Wochenende schöne Freizeittipps für Euch!

Pantomime-Theater-Festival

Dresden - Das 38. Internationale PantomimeTheaterFestival findet bis Sonntag im Theaterhaus Rudi (Fechnerstraße 2a) statt. Am Sonnabend sind zwei Stücke zu sehen. "Historias Secretas - Geheime Geschichten" (17 Uhr) werden vom Teatro Súbito aus Mexiko als Theaterstück mit Larvenmasken in zwei Teilen erzählt. Das Trio Giraffe Royal aus Estland bringt ab 20 Uhr mit "Mystery" einen bildgewaltigen Mix aus Pantomime, Tanz und Clownerie auf die Bühne. Tickets ab 20 Euro (15 Euro ermäßigt) im Vorverkauf unter mimedresden.de oder an der Abendkasse.

International wird es obendrein mit Darbietungen von mexikanischen und estländischen Pantomimen. © Bildmontage: Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa

Lobgesang

Dresden - Mit einem "Dankeschön-Konzert" wird am Sonnabend nach umfangreichen Bauarbeiten die neue Kirchenheizung in der Auferstehungskirche Plauen (Reckestraße 6) in Betrieb genommen. Das Chor- und Orchesterkonzert "Lobgesang" beginnt um 19.30 Uhr. Tickets für 25/20/15/10 Euro sind im Pfarramt, im Buchladen Leiteritz und an der Tageskasse (ab 18.30 Uhr) erhältlich.

Frieren wird wohl niemand bei dem Orchesterkonzert. © Steffen Füssel

Kinder-Workshop

Leipzig - Im Leipziger Naturkundemuseum (Lortzingstraße 3) wird am Samstag von 10 bis 12 Uhr ein DIY-Natur-Memory-Workshop für Kinder angeboten. Aus Baumscheiben können Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren ein eigenes Memory basteln. Eintritt: 5 Euro. Um Anmeldung unter Telefon 0341/982210 wird gebeten.

Für die kleinen lohnt sich am Samstagvormittag ein Besuch in der Leipziger Innenstadt. © Alexander Bischoff

Auf in die Welt

Dresden - Für alle, die sich nach der Schulzeit ins Ausland begeben wollen, bietet die Messe für Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-pair, Freiwilligendienste, Praktika und Work & Travel in der Zentralbibliothek im Kulturpalast am Samstag (von 10 bis 16 Uhr) eine Menge Informationen und Hilfestellungen. Der Eintritt ist frei.

Hier kann sich jeder über Reisemöglichkeiten während und nach der Schulzeit informieren. © imago images/Andreas Weihs

Himmelsbeobachtungen

Pirna - Der letzte "Offene Beobachtungsabend" in der Sternwarte Graupa findet am Sonnabend ab 18 Uhr statt. Um 18.45 Uhr startet der Vortrag "Zyklone, Blitze und Polarlichter - Jupiter und seine Monde", im Anschluss finden Himmelsbeobachtungen statt. Der Eintritt ist frei.

Wer wagt einen Blick in die Sterne? © Daniel Förster

Die Narren sind los

Coswig - Die närrische fünfte Jahreszeit beginnt am Samstag. Der Coswiger Karnevalsclub startet um 10.45 Uhr am Wettinplatz mit dem traditionellen Umzug, um 11.11 Uhr übergibt der Oberbürgermeister von Coswig in der Börse den Rathausschlüssel an die Narren. Der Eintritt ist frei. So ähnlich läuft es auch ein Weinböhla ab: Am Rathausplatz ist Schlüsselübergabe, bevor am Abend im Zentralgasthof um 19.11 Uhr die erste Prunksitzung der Saison beginnt. Tickets dafür ab 19,70 Euro im Zentralgasthof.



Am 11.11. um 11.11 Uhr startet die fünfte Jahreszeit Karneval bzw. Fasching. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Martinsfest

Dresden - Zahlreiche Kirchgemeinden laden am Sonnabend zum Martinsfest mit den dazugehörigen Umzügen ein. Die Versöhnungskirche in Blasewitz (ab 16 Uhr), die Himmelfahrtskirche in Leuben (ab 17 Uhr), die Hoffnungskirche in Löbtau (ab 16 Uhr) und die Lukaskirche (ab 17 Uhr). In der Martin-Luther-Kirche beginnt die Martinsandacht um 16.30 Uhr, im Anschluss findet der große St.-Martins-Umzug durch die Neustadt zur Garnisonskirche statt.

Viele Laternen werden die Straßenzüge Dresdens erhellen. © Martin Schutt/dpa

Ausbildungsmesse

Dresden - Die 10. Onkel-Sax-Ausbildungsmesse findet in der 145. Oberschule Dresden (Gehestraße 2) am Samstag von 10 bis 14 Uhr statt. Unternehmen aus der Region stellen ihre Ausbildungs-, Studien- und Praktikamöglichkeiten vor. Schüler*innen und Eltern können direkt mit den Ausstellern in Kontakt treten. Weitere Infos unter onkel-sax.de. Der Eintritt ist frei.

Straßenbahnmuseum

Dresden - Am Wochenende öffnet jeweils von 10 bis 17 Uhr das Straßenbahnmuseum (Trachenberger Straße 38) für Besucher und bietet Rundfahrten mit historischen Bussen und Bahnen, ein Kinderrätsel, Bastelstraße und "Lottchen"-Mitfahrten. Eintritt pro Person 4 Euro, Kinder: 3 Euro, Familien 10 Euro. Rundfahrten kosten extra.

Historische Busse und Bahnen zum Anfassen. © Eric Münch

Sternenmarkt

Seiffen - Der Seiffener Sternenmarkt lockt besonders jetzt in der nahenden Vorweihnachtszeit in das erzgebirgische Spielzeugdorf. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher am Wochenende über den Markt schlendern, staunen und kaufen. Der Eintritt ist frei.

Für alle, denen Weihnachten nicht schnell genug kommen kann! © Härtelpress/Harry Härtel

Wein & Licht

Radebeul - Es duftet nach Glühwein und es leuchtet - in der Anlage von Schloss Wackerbarth zaubern unter dem Motto "Wein & Licht" viele Herrnhuter Sterne eine vorweihnachtliche Welt in die Weinberge. Am Wochenende kommen Märchenlaternen und Illuminationen dazu, es erklingt stimmungsvolle Musik zu passender Kulinarik. Geöffnet ab 15 Uhr, Eintritt am Wochenende 5 Euro.

Bereits gegen 16.30 Uhr wird es dunkel: so lassen sich die schönen Lichter mit leckerem Glühwein gut genießen! © Norbert Millauer / PR

Ski-Börse

Altenberg - Eine große Ski-Börse findet am Wochenende von jeweils 10 bis 17 Uhr in der Sportcollection Altenberg statt. Es wird neues und gebrauchtes Wintersport-Material - vom Einsteigerset bis zum Racingmodell - angeboten.

Wintersport-Begeisterte können sich in Altenberg für die kommende Saison eindecken. © 123RF/jackf

Kunsthandwerkermarkt

Freital - Der Freitaler Kunsthandwerkermarkt gibt rund 70 Künstlern und Kunsthandwerkern aus Freital und Umgebung am Wochenende die Gelegenheit, ihre handgefertigten Erzeugnisse vorzustellen und zu verkaufen. Am Samstag öffnet der Markt von 14 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Unter dem Fokus "Papier" wird unter anderem die Freitaler Papierfabrik an der Papierschöpfmaschine zum Mitmachen einladen. Der Eintritt ist frei.

Eine gute Gelegenheit für ein kreatives Weihnachtsgeschenk! © Screenshot: Facebook/Kulturhaus Freital

Schlittschuhlaufen

Dresden - In der Joynext-Arena (Magdeburger Straße 10) geht es am Wochenende aufs Eis. Am Samstag werden auf der Eisschnelllaufbahn von 11 bis 12 Uhr neue Eissport-Talente gesucht, am Sonntag gibt es einen Eislöwen-Kids-Day in der Eisarena (von 10 bis 12 Uhr). Genaue Informationen gibt es unter dresden.de bzw. unter eissportclub-dresden.de. Wer noch nicht genug vom Eis hat, kann am Samstagabend zum Tanzen kommen, denn ab 19.30 Uhr findet die Eis-Disco statt. Eintritt: 6 Euro.

Graphikmarkt

Dresden - Der 42. Dresdner Graphikmarkt findet im Deutschen Hygiene-Museum statt. Am Samstag von 10 bis 18, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr werden neue Arbeiten von rund 89 Künstler*innen gezeigt und zum Kauf angeboten. Die Künstlerin Sarah Steuer stellt die Farbradier-Technik "Hayter" vor, die Siebdruckwerkstatt der Hochschule für Bildende Künste präsentiert ihre Werke. Der Eintritt ist frei.

Die Kunstdrucke können auch direkt bei den Künstlern gekauft werden. © Bildmontage/Screenshot: Facebook/Katja Lang