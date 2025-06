Knef-Nachmittag oder offener Leuchtturm: Das könnt ihr in und um Dresden heute erleben

Dresden - Noch keine Idee, was ihr bei sommerlichen Temperaturen am Sonntag in und um Dresden erleben könnt? Hier sind unsere Tipps.

Moritzburg - Wusstet Ihr, dass der Moritzburger Leuchtturm um 1780 als Teil eines Freilichttheaters erbaut wurde und nie als Leuchtturm genutzt wurde?

Er ist das einzige für diesen Zweck errichtete Signalzeichen des Landes und gleichzeitig einer der ältesten Binnenleuchttürme in Deutschland. Der Leuchtturm am Fasanenschlösschen in Moritzburg am Sonntag von 10.30 bis 16 Uhr individuell besichtigt werden.

Eintritt auf Spendenbasis. Infos unter: schloss-moritzburg.de