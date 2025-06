Kulturfestival im Palaisgarten: Conchita & MiA kommen zur "Karierten Katze"

Dresden - Sechs Wochen Katzenalarm! Das Kulturfestival "Karierte Katze" startet am 11. Juli im Palaisgarten - und hat sich echt gemausert. Nach nur drei Festivaltagen im Vorjahr punktet es in diesem Sommer mit einem Programm bis 24. August und tollen Künstlern. Die zwei Stars im Park des japanischen Palais: Sängerin Conchita Wurst und die Band MiA.

Im Vorjahr initiierte Holger John (65) das Festival "Karierte Katze" am Japanischen Palais. © Eric Münch

Die verrückten Ideen für die "Karierte Katze" liefert der Dresdner Maler, Grafiker und Galerist Holger John - umgesetzt werden sie von Veranstalter Markus Richter. Das kongeniale Duo setzt auf Kunstaktionen, Performances, Konzerte, Yoga und Kulinarik - immer mittwochs bis sonntags.

"Montags und dienstags darf sich die Wiese erholen und wird gepflegt", so John. Das Programm am Eröffnungswochenende (Sa/So ab 12 Uhr) rockt mit über 20 Acts von Garagen-Rock bis Elektrosound, von Boogie-Woogie über einen Wiesen-Gottesdienst bis zum Tanz-Kaffee.

Am Samstagabend performt der österreichische Sänger und ESC-Gewinner Tom Neuwirth (36) alias Conchita Wurst, am Sonntagabend die Band MiA Elektropop-Songs samt Hit "Hungriges Herz". "Am Freitag legen ab 16 Uhr tolle DJs auf, auch DJ Hundefriedhof, der noch nie in Dresden war", verspricht John.