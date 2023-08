Konzerte, Partys, Aftershows: Das sind die Musik-Highlights zum Stadtfest

20 Uhr: Auf dem Postplatz in der DVB-Wohlfühloase spielt Drag-DJane und Entertainerin Lara Liqueur House-Beats und alles, was Lust zum Tanzen macht.

22.35 Uhr: Energiegeladene Beats und Vocals verspricht das Trio ClockClock auf der Bühne am Theaterplatz. Die Musiker haben in Deutschland schon dreimal den Gold-Status mit ihren Hits erlangt, dabei landeten sie erst 2021 zum ersten Mal in den Charts.

11 Uhr: Von vormittags bis in den Abend hinein feiern die DJs Klanglos, Alles nur aus Liebe, Lxrenz und Morizza auf dem Tanzareal das Sonntags Open Air. Jahrelang sorgte die Eventreihe in Dresden für ausgelassene Stimmung an Sonntagen - etwa an der Skateanlage Lingnerallee, aber auch auf dem Postplatz oder an der Elbe. Jetzt folgt ein einmaliges Comeback.

21 Uhr: Wer eher auf Schlager steht, sollte René Ulbrich am Goldenen Reiter nicht verpassen. Seine neue Single "Lieber nicht" hat er sicher auch im Gepäck.

20.40 Uhr: Als "mutig, modern, erwachsen, neugierig" beschreibt sich Alvaro Soler, der am Sonntag der Hauptkünstler auf der Bühne am Theaterplatz ist. "In den letzten Monaten sind sehr schöne Songs entstanden, die ein wenig anders sind als das, was man sonst von mir kennt", kündigt er im offiziellen Programm an. Und er macht Lust auf einen Besuch: "Ich denke, meine Fans werden positiv überrascht sein!"