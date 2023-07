Stadtfest-Veranstalter veröffentlichen Programm: Wer diesmal dabei ist

Dresden - Mit seinem abwechslungsreichen Programm, großen Bühnen und spannenden Veranstaltungen lockt das Canaletto jedes Jahr riesige Publikumsscharen in die Dresdner Innenstadt. Auch dieses Jahr findet das Stadtfest wieder statt - vom 18. bis zum 20. August. Das Programm gaben die Veranstalter am heutigen Freitag bekannt.

Zu den Highlights zählen am Samstagabend die Band Juli, ("Die perfekte Welle") und "Gestört Aber Geil" sowie am Sonntag Mainact Alvaro Soler (32), der für sommerliche Stimmung sorgt.

Den Rest des Tages begeistern noch zahlreiche andere Musikerinnen und Musiker, passend dazu wird es spät am Abend eine Lasershow am Theaterplatz geben.

Den Auftakt macht am Freitag Oberbürgermeister Dirk Hilbert (51) mit der offiziellen Eröffnung des Festes am Theaterplatz, im Anschluss spielt dort dann die Dresdner Philharmonie.

Auf zahlreichen Bühnen in der Stadt verteilt wird ein vielfältiges Programm angeboten. © Claudia Jacquemin

Auch auf der Hauptstraße ist wieder volles Programm, unter anderem mit Schlagermusik und einem Tanzwettbewerb.

Für tanzwütige Gäste gibt es am Königsufer unterhalb des Augustusgartens auf dem TanzAREAL genügend Platz und gute Musik, um sich auszutoben.

Eine neue Musikbühne wird dieses Jahr am Jorge-Gomondai-Platz errichtet, in Kooperation mit dem Dresdner Musikverlag "Oh my music".

Hinter der Semperoper wartet ein weiteres Highlight: Wer sich traut, kann dort Samstag und Sonntag in die Dresdner Kanalisation abtauchen.

Den krönenden Abschluss bildet diesmal eine Drohnenshow von Infineon. Mit modernster Technologie entsteht so eine atemberaubende Kombination aus "präziser Choreografie [und] spektakulären Lichteffekten".

Außerdem warten noch der Mittelaltermarkt am Königsufer, das Programm "Welcome to Caribbean Island" vor dem Taschenbergpalais Kempinski, der Entencup und vieles mehr. Eine detaillierte Auflistung aller Veranstaltungen findet Ihr hier.



"Erst durch die Verbindung der großen Acts auf unseren Hauptbühnen mit den Händlern aus der Region und vielfältigen weiteren Programmpunkten für alle Altersgruppen entsteht das bunte Treiben, dass CANALETTO - Das Dresdner Stadtfest so besonders macht. Wir haben deshalb auch dieses Jahr wieder zahlreiche Highlights geplant, um den Dresdnern und Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten!", fasste Frank Schröder, Geschäftsführer der Dresdner Stadtfest GmbH, die Veranstaltung passend zusammen.