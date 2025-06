Eskalation am Elbufer: Ski Aggu liefert Abriss pur bei den Filmnächten

Dresden – Wenn Ski Aggu (27) kommt, gibt's keine halben Sachen. Beim Konzert am Freitagabend auf der Bühne der Filmnächte am Elbufer in Dresden stellte der Berliner Party-Rapper das einmal mehr unter Beweis. Bei bestem Wetter und vor der eindrucksvollen Kulisse an der Elbe gab es zweieinhalb Stunden Abriss pur.

Als Bühnenkulisse diente ein riesiger Ski-Aggu-Kopf. © Christian Juppe

Schon vor seinem Auftritt sorgten DJ Paraçek und das Berliner Rap-Kollektiv PA69 für beste Stimmung und lockerten das Publikum mit satten Beats und lockeren Ansagen auf.

Dann senkte sich der Vorhang – die letzten Vorbereitungen liefen. Während das Publikum gespannt wartete, dröhnten echte Mitsing-Klassiker aus den Boxen, darunter auch "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey.

Als der Moment kam, stürmte der Mann mit der Skibrille beim Song "DEUTSCHLAND 🇩🇪" auf die Bühne – begleitet von tosendem Applaus. Hinter ihm: ein riesiger Ski-Aggu-Kopf als Bühnenkulisse. Ein knallender Sektkorken und eine Ladung Konfetti eröffneten den Abend offiziell.

Gleich zu Beginn verlor Ski Aggu ein paar Worte zur Location: "Da ein Sonnenuntergang, da hinten kranke Gebäude – und da drüben eine kranke Brücke." Einen Kommentar zur kaputten Carolabrücke konnte sich der Berliner nicht verkneifen.

"Wir sind besser als diese halb abgerissene Brücke - wir reißen heute komplett ab", meinte der Party-Rapper. Ein Versprechen, das er einhielt.