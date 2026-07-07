"Benefiz Cup Dresden": Wer hat Lust aufs Kicken für den guten Zweck?

Dresden - Der "Benefiz Cup Dresden " geht in die dritte Runde. Am 6. September können im Heinz-Steyer-Stadion Unternehmen, Vereine und Freizeitmannschaften für den guten Zweck kicken.

Der Benefiz-Cup 2025 im Heinz-Steyer-Stadion. In diesem Jahr dürfen es gern mehr Zuschauer sein. © Eric Münch

Der Erlös des Fußballturniers kommt dem Tierheim Freital, dem Gnadenhof Erlicht sowie der Kinder-Trauerbegleitung Lacrima zugute.

Ins Leben gerufen wurde der Cup 2024 von Stefan Lasch (clever-fit-Studios Dresden/Bautzen) und Martin Selle (Deutsche Vermögensberatung).

Was mit acht Mannschaften begann, begeisterte 2025 schon über 20 Teams und rund 1500 Besucher.