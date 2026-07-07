"Benefiz Cup Dresden": Wer hat Lust aufs Kicken für den guten Zweck?
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Dresden - Der "Benefiz Cup Dresden" geht in die dritte Runde. Am 6. September können im Heinz-Steyer-Stadion Unternehmen, Vereine und Freizeitmannschaften für den guten Zweck kicken.
Der Erlös des Fußballturniers kommt dem Tierheim Freital, dem Gnadenhof Erlicht sowie der Kinder-Trauerbegleitung Lacrima zugute.
Ins Leben gerufen wurde der Cup 2024 von Stefan Lasch (clever-fit-Studios Dresden/Bautzen) und Martin Selle (Deutsche Vermögensberatung).
Was mit acht Mannschaften begann, begeisterte 2025 schon über 20 Teams und rund 1500 Besucher.
Wer in diesem Jahr mitmachen will: Die Startgebühr beträgt 400 Euro pro Mannschaft. Weitere Informationen unter: benefiz-cup-dresden.de.
Titelfoto: Eric Münch