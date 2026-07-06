Am Elbufer wird gefeiert, doch Paul Kalkbrenner lässt Fans erst im Regen stehen

Dresden - Grauer Himmel und Dauerregen. So werden die Kalkbrenner-Fans am Samstagabend am Elbufer begrüßt. Die typischen deutschen Fußball-Trikots mit der Nummer 10, die an den Fans zu sehen sind, verschwinden nach und nach unter bunten Regencapes und Schirmen.

Paul Kalkbrenner ließ seine Fans zu Beginn im Regen warten. © Steffen Füssel

Schon zwei Stunden vor Konzertbeginn dröhnt Musik über die Sitzreihen. Das DJ-Duo "Lexy and K-Paul" versucht, die Stimmung zu heben, doch nur einzelne wippende Gestalten sind zu sehen.

Ab 19 Uhr kommt schon etwas mehr Bewegung in die Masse, ein paar Pfiffe sind zu hören. Doch als die Stimmungsmacher mehr als eine halbe Stunde überziehen, breitet sich spürbar Ungeduld aus.

Auch nachdem das separate DJ-Pult von "Lexy and K-Paul" abgebaut und das große Mischpult in der Mitte endlich fertig vorbereitet ist, lässt der 49-Jährige seine treuen Fans wortwörtlich im Regen stehen.

Auch laute Jubelrufe und Pfiffe, die immer wieder aufbranden, bringen Kalkbrenner nicht auf die Bühne. Irgendwo schallt es: "Paul, komm jetzt!"

Und dann endlich: Auf die Minute genau eine Stunde zu spät betritt Kalkbrenner unter dem Geschrei seiner Fans die Bühne. Ein kurzes Handheben ist der einzige Gruß, den die Zuschauer bekommen, dann beginnen die typischen Techno-Sounds über die Tribüne zu schallen. Als würde die Begeisterung der Menschen die dunklen Wolken vertreiben, stoppt auch endlich der Regen.

Mit einem seiner beliebtesten Titel "Que Ce Soit Clair" verwandelt der Star-DJ das Publikum innerhalb von wenigen Minuten in eine tanzende und jubelnde Masse. In den nächsten zwei Stunden heizt der Ostberliner die Dresdner mit altbekannten Songs wie "Cloud Rider" und "Bengang" an.