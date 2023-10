Lasst Euch vom Herbst verzaubern: Zehn Tipps für einen gelungenen Sonntag

Keine Zeit zum Faulenzen! In und vor allem rings um Dresden ist am heutigen Sonntag so einiges los.

Von Annett Daube

Dresden - Keine Zeit zum Faulenzen! In und vor allem rings um Dresden ist am heutigen Sonntag so einiges los. Von einer Messe für Angel- und Jagdfreunde, über Schlittenhunde-Training bis hin zu einem Apfelfest ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir wünschen viel Vergnügen.

Reitturnier

Radebeul - Ein Dressur- und Springturnier richtet der Reitverein Radebeul (Spitzgrundweg 1) am Wochenende aus. Am Sonntag ab 8 Uhr werden verschiedene Reit-, Spring- und Dressurprüfungen mit anschließenden Siegerehrungen durchgeführt. Die Gäste erwartet ein sportliches Event mit Angeboten fürs leibliche Wohl, Musik und tollen Begegnungen. Der Eintritt ist frei.

Nicht nur Pferdenarren haben freien Eintritt. (Symbolbild) © 123RF/Hairy Azmeer Razali

Kleider für den guten Zweck

Meissen - Der Lions-Club der Domstadt organisiert am Wochenende einen Kleiderverkauf. Auf der Burgstraße 5 wird am Sonntag von 11 bis 17 Uhr Second-Hand-Frauen- und Kinderbekleidung plus diverses Zubehör verkauft. Der Erlös wird für soziale Zwecke zugunsten von Frauen und Kindern der Region gespendet.

Shoppen für den guten Zweck. © 123rf/djedzura

Jagen und Angeln

Leipzig - Die Messe "Jagd und Angeln" wird im Agra-Messepark (Bornaische Straße 210) veranstaltet. Am Sonntag können Besucher von 9 bis 17 das Messeangebot von Angelzubehör, Barbecue-Equipment über Outdoorbekleidung bis zu Jagd-Ausrüstung und Wildverwertung stöbern. Eintritt: 14/11/8 Euro.

Schlittenhunde-Training

Altenberg - Ein erstes Training der Schlittenhunde findet am Wochenende in Oberbärenburg statt, denn die Saison der nordischen Hunderasse beginnt bald. Am Sonntag ab 10 Uhr können die Zuschauer auf dem Kur- und Konzertplatz am Fuße des Aussichtsturmes die Trainingsläufe verfolgen.

Jede Menge Schlittenhunde rennen am heutigen Sonntag in Altenberg umher. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Drachenfeste

Sebnitz - Im Sebnitzer Ortsteil Altendorf, aber nicht nur da, sondern auch in Berggießhübel, in Naundorf bei Struppen - vielerorts werden am Wochenende Drachenfeste gefeiert. Am Sonntag steigen die Drachen unterhalb der Panoramahöhe von Berggießhübel, wie auch an der Kulturscheune von Naundorf - ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Herbst ist da, lasst die Drachen steigen! (Symbolbild) © 123RF

Apfelfest

Bad Schandau - Im Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz können am Sonntag Familien ein fruchtiges Apfelfest feiern. Von 10 bis 17 Uhr werden Geheimnisse zum Apfel verraten, Wissenswertes vermittelt und kreative Aktionen angeboten. Ein Pomologe bestimmt Sorten von mitgebrachten Äpfeln, die Saftpresse kann genutzt werden und ab 13.30 Uhr erklingt Weltmusik. Der Eintritt ist frei.

Ein ganzes Fest für eine der beliebtesten Obstsorten der Deutschen. © PR

Kirch- und Orgeljubiläum

Maxen - In der Maxener Kirche wird am Sonntag ab 10 Uhr mit einem Festgottesdienst das Kirch- und Orgeljubiläum feierlich begangen. Die Ersterwähnung der Gemeinde reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, die Orgel aus Eilenburg erklingt auch schon seit 145 Jahren. Wer mitfeiern möchte: Es soll auch Kirmeskuchen geben.

Mit Kirmeskuchen lassen sich die Orgelklänge noch besser genießen. (Symbolbild) © 123RF/Elena Vyaseleva

Operetten-Nachmittag

Dresden - "Liebesgrüße an Lehár" heißt der Konzertnachmittag im Lingnerschloss, welchen die Sopranistin Ingeborg Schöpf und der Erste Kapellmeister Christian Garbosnik von der Staatsoperette Dresden ab 15 Uhr gestalten. Tickets für 20 Euro unter lingnerschloss.de.



Am heutigen Sonntag gibt es Liebesgrüße im Dresdner Lingnerschloss. © Robert Michael/dpa

Herbst im Wildpark

Altenberg - Im Wildpark Osterzgebirge in Geising wird's am Sonntag bunt, denn ab 11 Uhr wird Herbstfest gefeiert. Schöne Mitmachangebote wie Bemalen von Kürbissen, Bedrucken von Stoffbeuteln, auch Ponyreiten, ein kleiner Herbstmarkt, Verkauf von geräucherten Forellen (ab 12 Uhr), Musik mit der "Müglitztaler Gaudibande" (ab 14 Uhr) und eine Futterrunde mit dem Tierpfleger (ab 15 Uhr) gehören zum Programm. Eintritt: 6/4/Familien 16 Euro.

Nicht nur Erdmännchen haben mächtig was zu staunen. (Symbolbild) © 123RF

Herbstzauber

Pirna - Ein Herbstzauber-Wochenende in Pirna wird die Altstadt beleben, denn nicht nur die Geschäfte in der Innenstadt haben geöffnet (Samstag bis 18, Sonntag von 13 bis 18 Uhr), auch ein Herbstmarkt mit Kunst, Musik und Genuss wird den Besuchern geboten. Hauptattraktionen sind Jochen, der sprechende Elefant und Nora aus Liebstadt mit ihren Ziegen. Der Eintritt ist für alle Angebote frei.