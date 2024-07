Leder- statt Glitzerjacke: Vom Sarrasani-Lehrling zum Zauber-Dinner!

Magier Florian Poldrack (19) will künftig mit Zauberei seinen Lebensunterhalt bestreiten. © Foto Koch

Mit der Zauber-Dinner-Show "Believe in your Mind" wagt der junge Magier im Herbst den Schritt in die Selbstständigkeit. Am 1. und 2. November zaubert der gelernte Kaufmann in "Adams Gasthof" in Moritzburg.

Die Wirtsleute Heike Schwarzer (60) und Holger Förstemann (39) sind selbst noch dabei, sich in den Gasthof einzufuchsen, den sie erst im Mai übernommen haben - mit einem Paukenschlag. "Zu den ersten Gästen gehörte der französische Präsident Macron", verraten die Wirte.

"Alles hat geklappt, was soll da bei einer Dinnershow schiefgehen? Wir finden es gut, dass ein junger Mann genau weiß, was er will. Bei uns bekommt Florian seine Chance - und jeder Gast ein 3-Gänge-Menü."

Mit Tricks und Dinnershows ist Florian vertraut. "Ich habe bei André Sarrasani viel gelernt. Mit 15 war ich bei ihm als Praktikant, seitdem hat er mich sehr unterstützt", verrät der gelernte Kaufmann.