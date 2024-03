Leistungsschau der Wissenschaften: Hier tippt die gute alte "Erika" jetzt mit KI

Dresden - So geht Zukunft! Das erste Dresdner Wissenschaftsfestival SPIN2030 lief Freitag an. Mehr als 50 Einrichtungen wollen sächsische Forschung für Laien verständlich machen.

Von der Forschungsfront dabei ist Medieninformatiker Stefan Kahl (39). An der TU Chemnitz haben er und sein Team die weltweit erfolgreiche App "BirdNET" (mehr als eine Million Downloads) entwickelt, die Vogelgezwitscher per Audio dem richtigen Piepmatz zuordnet.

Hier wird Sachbearbeiterin Sandy Eckert (45) die Spektrallampe erklärt. Lehrmeister ist Physik-Student Alexander Schuster (23). © Petra Hornig

Juniorprofessorin Karola Köpferl (33) aus Chemnitz hat die berühmte DDR-Schreibmaschine "Erika" mit ChatGPT verknüpft.

"Das ist ein Objekt, um mit Leuten über KI ins Gespräch zu kommen. Viele sind von der intelligenten Schreibmaschine geradezu erschrocken", sagt die Soziologin, die auch Informatik studiert hat, mit einem Schmunzeln.

Wissenschaftsvermittlung ist der gemeinsame Nenner vieler Exponate. "Das, was wir zeigen, ist vor allem Forschungspädagogik", resümiert Physik-Lehramtsstudent Alexander Schuster (23). Er ist für das Leibniz-Institut auf dem Festival, will Quantenphysik greifbar machen.

Sachbearbeiterin Sandy Eckert (45) hat Spaß am Spektrallampen-Stand. Und auch er selbst ist von der Ausstellung beeindruckt: "Ich bin froh, hier in Sachsen zu studieren", sagt Schuster, der in Hessen aufgewachsen ist.