Letzter Hitzesonntag 2024: Diese sechs Veranstaltungen locken in und um Dresden

9. MOPO-Herbstwanderung, Straßenfest, Denkmal-Tag und vieles mehr gibt es am Sonntag rund um Dresden zu erleben.

Von Dana Peter

Dresden - Bevor ab Montag buchstäblich sieben Tage Regenwetter drohen, dreht der Sonntag vermutlich ein letztes Mal in 2024 richtig heiß auf. Bei bis zu 30 Grad und Dauersonne locken neben Freibädern auch noch diese Veranstaltungen rund um Dresden.

MOPO-Wandertag

Dresden - Auf der 9. MOPO-Herbstwanderung könnt Ihr am Sonntag das Königsteiner Elbtal entdecken. Zur Auswahl gibt es drei Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Längen. Die "IKK Classic Tour" führt über zwölf Kilometer, die "Radeberger Heimatwanderung" über 18 und die "Sachsenlotto Glüxbooster-Tour" über 24 Kilometer. Alle Routen starten zwischen 8 und 10 Uhr am Reißiger Platz in Königstein. Startgeld: 29/24 Euro (inklusive Verpflegungs- und Getränke-Gutscheine, Wander-Shirt und VVO-Kombiticket). Infos & Anmeldung unter: sachsen-wandert.de/mopo-herbstwanderung.

Auch wenn es bei rund 30 Grad und Sonnenschein wenig herbstlich werden dürfte, wird am Sonntag wieder die Herbstwanderung gestartet. © Steffen Füssel

Keramikmarkt

Dresden - Auf zum 29. Dresdner Keramikmarkt rund um den Goldenen Reiter auf der Hauptstraße in Dresden gibt es am Sonntag von 10 bis 18 Uhr viel zu entdecken. 76 Händler bieten ihre Waren feil, auch aus den Niederlanden, Tschechien, Frankreich, Österreich und Polen. Die Auswahl an unterschiedlichen Techniken und Oberflächen reicht von seriellem Geschirr bis hin zu tierischen Skulpturen, von Porzellanschmuck bis hin zu künstlerischen Einzelstücken. Terracotta-Pflanzgefäße finden sich hier ebenso wie aufwendig bemalte Fayencen. Eintritt frei. Infos unter keramikmarkt-dresden.de.



Die Veranstaltung findet rund um den Goldenen Reiter statt. © Holm Helis

Genusszeit

Liebstadt - Am Wochenende lädt Schloss Kuckuckstein zur "Genusszeit" ein. Die Landfrauen Müglitztal verwandeln das Areal in eine kulinarische Landschaft mit regionalen Köstlichkeiten, Live-Musik und Kunst. Zum Probieren gibt es Kuchen, Aufstriche, Öle, Kräuter, Salze und Liköre. Auch gibt es Blumen, Düfte, Kerzen und vieles mehr zu erwerben. Geöffnet ist am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 7 Euro, Kinder frei. Infos unter: schloss-kuckuckstein.de.



Schloss Kuckuckstein lädt am Sonntag zur "Genusszeit" ein. © Norbert Neumann

Straßenfest

Dresden - Die Technischen Sammlungen laden am Sonntag von 10 bis 18 Uhr zum Straßenfest ein. Unter dem Motto: "Turmfest. Striesen. Draußen" verwandelt sich die Junghansstraße in Dresden in ein buntes Treiben mit Spielen, Musik und Kulinarik. An zahlreichen Mitmach-Stationen wie Siebdruck, Bewegungsbaustelle, Riesen-Seifenblasen oder Mathe-Labyrinth können große und kleine Besucher staunen, sich ausprobieren & mitmachen. Auf der Bühne gibt's eine Science-Show mit Rauch und Feuer. Dazu ein Rahmenprogramm mit DJ und musikalischen Gästen. Eintritt zum Fest und ins Museum frei! Infos unter: tsd.de.

Die Technischen Sammlungen laden am Sonntag zum Straßenfest. © 123RF/fainagur

Denkmal-Tag

Dresden - Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag öffnen ab 10 Uhr in ganz Sachsen viele Einrichtungen ihre Pforten. In Dresden nehmen 64 Denkmale teil. Zudem werden elf Führungen angeboten. Mit dabei sind unter anderem die Gohliser Windmühle (10-18 Uhr), das Putjatinhaus (11-15 Uhr), die Gedenkstätte Bautzner Straße (10-16 Uhr) und das Schulmuseum Eschdorf (10-17 Uhr). Auch für Kinder gibt es viele Angebote. Eintritt frei. Programm unter dresden.de/denkmaltag.

Die Gohliser Windmühle gehört am Sonntag zu den offenen Denkmälern. © Norbert Neumann

Rennbahn-Trödel

Kids können sich auf eine Kindereisenbahn freuen. (Symbolbild) © 123rf/Radist