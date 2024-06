Letzter Samstag vor den Ferien: Das sind unsere Tipps

Bevor es sportlich wird, sprechen der indische Botschafter in Deutschland, OB Dirk Hilbert (52) und - per Videobotschaft - der Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU). Hintergrund: Es ist Internationaler Yoga Tag. Vor Ort werden vegetarische und vegane indische Speisen serviert.

Dresden - Am Sonnabend kann von 9.30 bis 12 Uhr auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche die Sonne gegrüßt werden. So heißt eine der Yoga-Figuren (auch für Anfänger geeignet), die vor einmaliger Kulisse während der Yoga-Stunde unter freiem Himmel praktiziert wird.

Leipzig - Eigentlich ist Thorsten Wolf als Cheftierpfleger Conny Weidner aus der ARD Serie "Tierärztin Dr. Mertens" bekannt. Am Sonnabend jedoch führt er etwa 60 Minuten durch den Wildpark in Leipzig und zeigt das Leben der Wildtiere inmitten einer Großstadt.

Pillnitz - In der Orangerie von Schloss & Park Pillnitz sind am Sonnabend und Sonntag 80 von Bonsai-Meistern und Liebhabern gestaltete, meist sehr alte Bonsai-Bäume zu sehen. Experten und Liebhaber aus Tschechien, Polen und Deutschland zeigen Techniken, halten Vorträge und bieten einen Bonsai-Workshop für Kinder an. Ein Markt bietet Artikel rund ums Thema Bonsai an.

Sonnabend um 9 bis 18, Sonntag 9 bis 17 Uhr. Eintritt: Bonsai-Ausstellung und Tagesticket Schlosspark 11 Euro Erw., Kinder bis 16 Jahre frei. schlosspillnitz.de