Mega-Konzert im Stadion: Felix Räuber war gar nicht allein

Dresden - Ex-"Polarkreis 18"-Frontmann Felix Räuber (40, "Allein, Allein") gehörte am Samstag zu den über 700 Musikern, die beim "The Grand Jam" im Rudolf-Harbig-Stadion den Rasen rockten. Weder die XXL-Band noch die über 11.000 Zuschauer ließen sich von Regenschauern die Stimmung vermiesen.

Emotionaler Höhepunkt zum Finale: "We Are the World" machte den Abend unvergesslich. Für ihren Stadionauftritt hatten Amateure und Profis wochenlang geübt.

"Das Konzert hat gezeigt, wie Musik Menschen verbinden kann. Wir sind stolz darauf, dass wir so viele Menschen für das gemeinsame Musizieren begeistern konnten. Wir werden definitiv auch im nächsten Jahr wieder in Dresden zu Gast sein", verspricht "The Grand Jam"-Organisator Patrik Meyer (55). Der 5. Juli 2025 steht schon in seinem Kalender.