Mehr als 600 verschiedene Weine! "Baden-Württemberg Classics" in Dresden

Der Dresdner Thomas Porsch (42) präsentiert in seiner Heimatstadt Weine vom Staatsweingut Meersburg. © Eric Münch

Für Vertriebsleiter Thomas Porsch (42) vom Staatsweingut Meersburg ist die Messe ein Pflichttermin - schließlich ist er gebürtiger Dresdner, hat in Dresden Hotelfachmann gelernt, vor seinem Weinwirtschaftsstudium in der Bülow Residenz und im Kempinski gearbeitet.

"So wie in Sachsen ist auch in Meersburg am Bodensee der Müller-Thurgau eine starke Rebsorte", sagt Porsch.

Nach Dresden mitgebracht hat er 13 verschiedene Weine, darunter einen Sauvignon Blanc vom Olgaberg. Die nach einer russischen Zarentochter benannte Lage ist mit 530 Metern Deutschlands höchster Weinberg.

Wer ihn kosten will: Der Eintritt zur Weinmesse kostet 20 Euro. Wer ein ÖPNV-Ticket oder eine SZ-Card vorweist, zahlt zehn Euro.