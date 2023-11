Messen, Märkte und ein Skibasar: Neun Tipps für den ersten November-Sonntag in Dresden!

Freital - Die Hochzeitsmesse auf Schloss Burgk will am Sonntag von 10 bis 17 Uhr alle Heiratswilligen mit den aktuellen Hochzeitstrends vertraut machen, Unentschlossene auf den Geschmack bringen und helfen, den schönsten Tag im Leben entspannt vorzubereiten.

Pulsnitz - Der traditionelle Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt stimmt schon ein bisschen auf die kommende Vorweihnachtszeit ein. Die Pfefferküchler erwarten die Gäste des Marktes am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Neben dem Verkauf von Pfefferkuchen wird ein buntes Programm mit Musik, Handwerkermarkt, Schauwerkstatt und Puppentheater geboten. Auch die Backstuben in Pulsnitz und die Geschäfte der Innenstadt haben geöffnet.

Pirna – Am Sonntag veranstaltet der Sportverein SV Grün-Weiß Pirna von 9 bis 15 Uhr im VW-Audi-Autohaus (Königsteiner Straße 5) einen Skibasar. Am Samstag nahmen die Mitglieder der Ski- und Biathlonabteilung das gebrauchte, aber gut erhaltene Material wie Skier, Stöcke, Schuhe oder Bekleidung für Abfahrt und Langlauf von privat entgegen.

Dresden - Im Schloss & Park Pillnitz hält der Herbst Einzug, die Museen schließen, die Beete werden winterfest gemacht, die Kübelpflanzen stehen schon in der Orangerie. Zum Saisonausklang werden am Wochenende noch zwei Führungen angeboten.

Dresden - Der Unterweltenmarkt in den Dresdner Unterwelten (Lockwitzgrund 36) ist klein, aber fein und lockt am Wochenende (Sonntag von 10 bis 17 Uhr) in den Stollen der ehemaligen Kelterei Lockwitzgrund.

Dresden - Die Spielemesse "Spielraum 2023" in der Messe Dresden stellt am Wochenende auf 2000 Quadratmetern neue Spieleabenteuer vor. In vier Messehallen zeigen namhafte Hersteller ihre neuesten Produkte, mit dabei auch kind- und familiengerechte Computer-, Konsolen- und Gesellschaftsspiele. Passend dazu geht es aber auch um Prävention, gesundes Heranwachsen und Bildung - also auch um die Schattenseiten wie Cybermobbing oder Mediensucht.

Mit 300.000 Lego-Steinen, der Playmobil-Spielewelt, dem Brettspielbereich und einer Hüpfburgenlandschaft kommt auf keinen Fall Langeweile auf. Eintritt: 15/10/Familien 35 bzw. 25 Euro. Geöffnet: am Samstag 10 bis 20, am Sonntag 10 bis 18 Uhr.