Mit 13 Tipps ins Wochenende: Das gibt es alles zu erleben

In Dresden und ganz Sachsen gibt es an diesem Wochenende jede Menge Veranstaltungen, auch der Fasching ist am Start.

Von Annett Daube

Dresden - Ziemlich verregnet wird das erste Februar-Wochenende. Aber das Wetter sollte nicht vor einem schönen Ausflug abschrecken! Wir haben wieder einige Tipps für Euch, liebe Leser!

Offenes Straßenbahnmuseum

Dresden - Das Straßenbahnmuseum (Trachenberger Straße 38) hat sich der Erhaltung, Restauration und Präsentation historisch bedeutsamer Straßenbahnen verschrieben. Am Samstag öffnet es von 11 bis 16 Uhr, Führungen sind jeweils ab 11.30 und 14 Uhr geplant. Eintritt: 4/3/Familien 10 Euro.



Reichlich alte Bahnen stehen im Straßenbahnmuseum in Dresden. © Steffen Füssel

Oberlausitzer Trödelmarkt

Wilthen - Beim Oberlausitzer Trödelmarkt (in der SB-Halle, Badeweg) finden am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr nicht nur die Trödel- und Antikmarktfans ihre Schnäppchen. Es gibt zusätzlich eine Modellbahn-Börse, welche einen An- und Verkauf sowie Tausch von Modellbahnen plus Zubehör aller Art anbietet. Eintritt: 2,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.



Kriminacht in Pirna

Pirna - Die Krimi-Autorin Anett Steiner stammt aus Annaberg-Buchholz und liest am Samstag ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek Pirna (Dohnaische Straße 76) aus ihrem neuen Kriminalroman "Todestöne". Sie gestaltet damit die 99. Kriminacht in der Elbestadt. Eintritt: 10 Euro.



Mörderisch geht es am Samstag in Pirna zu. © 123RF/lightfieldstudios

Vesper zur Lichtmess

Dresden - In der Kreuzkirche wird zur Lichtervesper zur Lichtmess am Sonnabend ab 17 Uhr der Einzug und die Ausbreitung des Friedenslichtes von Bethlehem erwartet. Die Vesper wird geprägt von Werken sächsischer Komponisten aus der Zeit des Frühbarock und der feierlich beleuchteten Kirche. Eintritt mit Erwerb des Programmes für 5 Euro.



Die Veranstaltung findet in der Dresdner Kreuzkirche statt. © Holm Helis

Schifferfastnacht in Postelwitz

Bad Schandau - Am Sonnabend feiert Postelwitz - der Ortsteil von Bad Schandau - seine Schifferfastnacht. Da der Festumzug über die B172 nach Schmilka führt, ist die Bundesstraße von 11 bis 14 Uhr gesperrt. Ab 10.30 Uhr wird es für die Gäste und Zuschauer interessant: Dann formiert sich der bunte Umzug vor dem Vereinsheim "Alte Schule Postelwitz".

Fernmeldemuseum

Dresden - Im Fernmeldemuseum Dresden (Eingang Hertha-Lindner-Straße, neben der Postmeilensäule) wird historische Fernmeldetechnik gezeigt. Von 10 bis 15 Uhr sind Besucher am Sonnabend willkommen, der Eintritt beträgt 5 Euro, für Gäste unter 18 Jahren ist der Eintritt frei.



Diese alten Kästen wurden damals für nur eine Funktion genutzt, die heute in unseren Handys integriert ist... © Norbert Neumann

Trödeln im Alten Heizhaus

Dresden - Im Alten Heizhaus (Stetzscher Straße 4) öffnen am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr die Trödelhallen und locken damit Fans von antiken Schätzen zum Kaufen, Schlendern oder Schauen.

Eissport-Nachwuchs gesucht

Dresden - Der Dresdner Eissportverein sucht Nachwuchs-Talente. Ob Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf oder Short Track - Kinder im Alter zwischen 3 und 9 Jahren können sich auf der großen Eisfläche ausprobieren und verschiedene Eissportarten testen. Treff ist am Samstag ab 10.30 Uhr in der Joynext Arena im Sportpark Ostra. Die Anmeldung geht unter dresden.de/eislaufen oder unter Telefon 0351/4885252.



Weinberg-Glühen

Radebeul - Auf der Weinterrasse der Hoflößnitz sind Besucher am Wochenende wieder von jeweils 12 bis 20 Uhr zum Weinberg-Glühen eingeladen. Ab 14 Uhr wird der MDR-Moderator Bodo Gießner die Veranstaltung moderieren, bei der verschiedene Glühweine ausgeschenkt und leckere Köstlichkeiten verkauft werden. Der Eintritt ist frei.

Hoch die Tassen: In Radebeul ist am Wochenende Weinberg-Glühen. © 123RF/kzenon

Sternenhimmel

Pirna - In der Sternwarte Graupa (erreichbar über den Schönfelder Weg) ist am Sonnabend ab 18 Uhr "Offener Beobachtungsabend". Ab 18.45 Uhr wird ein Vortrag "Reisen durch Südamerika" gehalten, im Anschluss finden Planeten- und Himmelsbeobachtungen statt. Der Eintritt ist frei.

Bewegte Erde

Dresden - In den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden (im Japanischen Palais) wird noch bis Ende Februar die Sonderausstellung "Bewegte Erde" gezeigt. Die Besucher erleben eine geologische Zeitreise und erfahren, warum und wie das Leben auf der Erde überhaupt entstehen konnte. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 2/1 Euro.



Die Veranstaltung findet im Japanischen Palais statt. © Holm Helis

Karikaturen-Ausstellung

Dresden - Die Ausstellung zum 24. Deutschen Karikaturenpreis "Daten sind auch nur Menschen" ist noch bis zum 25. Februar im Haus der Presse (Ostra-Allee 20) zu sehen. Es werden die Preisträger und Preisträgerinnen sowie die besten Wettbewerbseinreichungen aus dem vergangenen Jahr gezeigt. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5/3 Euro.

Karnevalssaison

Sachsen - Wer kein Faschingsmuffel ist, sondern sich gern verkleidet, der sollte die Faschingsparty-Termine in der Region kennen. So wird im Dresdner Ballhaus Watzke am Sonnabend ab 20 Uhr gefeiert, im Burgsaal der Burg Hohnstein tanzt der Hohnsteiner Karnevalsclub ab 19.11 Uhr und beim Ski- und Eisfasching in Geising gibt es um 19.30 Uhr die 1. Prunksitzung im Schützenhaus Leitenhof. In der Börse Coswig ist am Sonntag ab 10 Uhr Familienfasching mit Brunch und im Zentralgasthof Weinböhla ab 14 Uhr Kinderfasching.



Die Kinder sollen natürlich nicht zu kurz kommen. © 123RF/aleksandrbs