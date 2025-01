Mit diesem TV-Koch zaubert Sarrasani ein Luxus-Menü!

TV-Koch Stefan Marquard (60) kocht am 17. Januar bei Sarrasani. © imago/Chris Emil Janßen

Nur fünf Tage später, am 17. Januar (19.30 Uhr), zaubert TV-Koch & ZDF-Küchenschlacht-Juror Stefan Marquard (60) im Foyer des Sarrasani-Zeltes ein köstliches 4-Gänge-Menü (u.a. mit Lachs, Roastbeef, geräucherter Forelle, Erbsensuppe, Semmerrolle, Cheesecake).

"Der Kontakt kam über einen befreundeten Hoteldirektor, der im 'Elephant' in Weimar jeden Monat Starköche zu Gast hat", verrät André Sarrasani (52).

"Wir wollen mit der Reihe 'Menü & Manege' was Neues ausprobieren: Spitzenküche im Club-Ambiente. Wir decken für etwa 150 Gäste in der Lounge an der Bar ein. Ich zaubere zwischen den Gästen", so Sarrasani.