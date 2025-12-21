Mit diesen 7 Tipps verkürzt Ihr Euch in Dresden die Wartezeit bis Weihnachten
Dresden - Nur noch dreimal schlafen und dann ist es auch schon Heiligabend. Damit Ihr die letzten Tage vor Weihnachten noch besinnlich mit der Familie genießen könnt, findet Ihr hier sieben Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung!
Weihnachtsstimmung in der Dresdner Heide
Dresden - Das Landgut in der Dresdner Heide (Gänsefuß 55) präsentiert sich am Sonntag festlich geschmückt und illuminiert, Feuerkörbe lodern, es duftet nach Glühwein und heißer Schokolade. Auf einem kleinen Weihnachtsmarkt kann man auch Ungewöhnliches entdecken. Am Sonntag von 14 bis 16 Uhr kommen die Weihnachtsponys vorbei, 15.30 Uhr spielen die Hutbergmusikanten. Geöffnet hat der Markt bis 19 Uhr.
Der Eintritt ist kostenfrei, alles Weitere erfahrt Ihr unter landugt-hofewiese.de.
Festliche Führung durch die Karat-Mühle
Hoyerswerda - Noch an diesem Sonntag, ab 16 Uhr verwandelt sich die Krabat-Mühle im Hoyerswerdaer Stadtteil Schwarzkollm (Koselbruch 22) in ein Lichtermeer. Eine visuelle und hörbare Erzählweise von außergewöhnlichen Kurzgeschichten aus der Krabat-Sage wird dann präsentiert. Mit einem Erlebnisführer in der Hand begeben sich die Gäste auf einen Rundgang über den festlich erleuchteten Hof und den stimmungsvollen Erlebnispfad.
Tickets gibt's für 5 Euro (ab 7 Jahre) oder 15 Euro für Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder). Ticketshop: krabatmuehle-tickets.de, Infos: krabat-muehle.de
Eislaufen im Hains-Freizeitzentrum
Freital - Schlittschuhfans können auf der 2200 qm großen und überdachten Eisbahn im Freizeitzentrum Hains (An der Kleinbahn 24) ihre Runden drehen. Schlittschuhverleih und Schleifservice sind vorhanden, außerdem gibt's eine extra Übungsfläche für Anfänger. Geöffnet hat die Eisbahn am Sonntag von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 7/6 Euro, die Schlittschuh-Ausleihe 5 Euro.
Alle weiteren Infos findet Ihr hier: hains.de
Musikalisch-Literarisches Adventsfrühstück
Meißen - Zu einem besinnlichen Adventsfrühstück lädt am Sonntag das Hofcafé und Hoftheater zu Proschwitz in Meißen ein (Proschwitzer Straße 12). Von 10 bis 12.30 Uhr findet eine Lesung der Geschichte "Die Weihnachtsgans Auguste" von Friedrich Wolf statt, interpretiert von dem Opernsänger Thomas Ender. Musikalisch begleitet wird die Inszenierung durch Klavierausschnitte aus dem "Album für die Jugend" von Robert Schumann.
Die Vorstellung inklusive des reichhaltigen Frühstücksbuffets kostet 39,50 Euro für Erwachsene und für Kinder bis 13 Jahre 19 Uhr. Alles Weitere untere: hofcafe-hoftheater-zu-proschwitz.de.
Puppentheater in weihnachtlicher Atmosphäre
Dresden - Um 16 Uhr ist am Sonntag auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstraße) das Märchen "Das singende, klingende Bäumchen" zu erleben. Das Puppentheater-Stück ist ein Märchen der Gebrüder Grimm voller Spannung, Zauber und Poesie. Es erfreut Kinder ab 4 Jahren, aber natürlich auch deren Eltern. Tickets im Vorverkauf, Restkarten an der Tageskasse ab 15.30 Uhr.
Infos gibts unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de
Es weihnachtet bei Pettersson und Findus
Radebeul - Die Landesbühnen Sachsen (Meißner Straße 152) in Radebeul zeigen am Sonntag von 11 bis 12.15 Uhr das Kinderstück "Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch" nach dem Bilderbuch von Sven Nordqvist. Mit viel Humor erzählt das Stück von den Herausforderungen, die Pettersson und der freche Kater Findus gemeinsam durch Freundschaft und Zusammenhalt meistern.
Tickets und weitere Informationen gibt's hier: landesbühnen-sachsen.de.
Kurzfilmprogramm: "Urlaub, Streit und Abenteuer"
Dresden - Das Dresdner Stadtmuseum (Wilsdruffer Straße 2) zeigt am Sonntag ab 11 Uhr das Kurzfilmprogramm "Urlaub, Streit und Abenteuer" in leichter Sprache. Insgesamt acht Filme erzählen ihre eigenen Geschichten, in denen es oft um Männer geht, beispielsweise als Väter. Die Beschreibung verrät: Manche Filme sind ruhig. Manche wild. Eingeladen ist jeder, egal ob jung oder alt.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Alles Weitere: stadtmuseum-dresden.de
TAG24 wünscht allen Leserinnen und Lesern einen besinnlichen vierten Advent und erholsame Weihnachtstage mit den Liebsten!
