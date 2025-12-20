"Es fühlt sich an, als wäre man wirklich dort": So magisch ist die Harry-Potter-Ausstellung in Dresden

Am 19. Dezember öffnete die Harry-Potter-Ausstellung im Erlwein Forum Dresden erstmals ihre Pforten. TAG24 war dabei und hat für Euch die Ausstellung besucht.

Dresden - Es wird magisch in der sächsischen Landeshauptstadt: Am Freitag hat die Harry-Potter-Ausstellung im Erlwein Forum bei der Messe Dresden ihre Pforten geöffnet. "Hier fühlt es sich an, als wäre man wirklich dort", verspricht der Produzent. TAG24 war für Euch vor Ort und ist in die zauberhafte Welt des weltberühmten Zauberlehrlings eingetaucht.

TAG24-Redakteurin Karolin Wiltgrupp (30) taucht in die Welt von Harry Potter ein. © Eric Münch Vor rund drei Wochen wurden stolze 20 Container nach Dresden transportiert, denn zuvor gastierte die Wanderausstellung im fast 6000 Kilometer entfernten Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate). "Es ist die bisher umfangreichste Zusammenstellung von 'Harry Potter'-Filmrequisiten und Kostümen", erzählt Christoph Scholz, Director International Projects and Exhibition des Veranstalters "Semmel Concerts", bei der Eröffnung. Die beliebte Ausstellung, die weltweit in Städten wie beispielsweise Madrid, New York City, Paris oder São Paulo zahlreiche Besucher anlockte, wurde im deutschsprachigen Raum bislang nur in Wien und München präsentiert. Dass die magische Welt rund um den bekannten Zauberschüler mit der markanten Narbe auf der Stirn nun auch in Dresden hautnah zu erleben ist, freut nicht nur die Veranstalter und den Produzenten, sondern auch jede Menge sächsische Harry-Potter-Fans.

Bevor die Ausstellung so richtig beginnt, gilt es zunächst Hogwarts-Haus, Lieblingscharakter, Zauberstab und Patronus (Schutz-Zauber) auszuwählen. © Eric Münch

Zu Beginn werden Szenen aus Harry-Potter-Filmen gezeigt, um leichter in die magische Welt abzutauchen. © Eric Münch

Im Raum der Zaubertränke könnt Ihr Euch ausprobieren. © Eric Münch

Das erwartet Euch in der Harry-Potter-Exhibition

Die "Große Halle"-Galerie zeigt den großen Saal im Hogwarts-Schloss. © Eric Münch Bevor Eure Reise in die zauberhafte Welt startet, wählt Ihr an einem Bildschirm Hogwarts-Haus, Lieblingscharakter, Zauberstab und Schutz-Patronus aus. Das Ganze wird über ein personalisiertes Ausstellungsarmband gespeichert. Während Ihr anschließend durch die verschiedenen Räume und Galerien schreitet, könnt Ihr die Bänder an die dortigen goldenen Schnätze halten und so individuelle, auf Euer Besucherprofil abgestimmte Erlebnisse genießen. In über 20 Räumen warten auf Euch unter anderem originalgetreue Requisiten und Kostüme der Darsteller aus den Harry-Potter-Filmen sowie dem Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind". Außerdem durchquert Ihr den Porträt-Gang in Hogwarts, besucht Hagrids urige Hütte sowie den verbotenen Wald, könnt Euer Talent beim Quidditch-Spielen unter Beweis stellen, taucht in die dunkle Welt Voldemorts ein und vieles mehr.

Hagrids Hütte lädt zum Verweilen ein. © Eric Münch

Zu bestaunen sind originale Requisiten und Kostüme aus den Filmen. © Eric Münch

In der Ausstellung durchquert Ihr den Porträt-Gang. © Eric Münch

Ausstellungs-Produzent: "Ich möchte den Leuten das Gefühl geben, sie wären woanders"

Paul Zaller, Geschäftsführer von "Imagine", im Gespräch mit TAG24. © Eric Münch Am Ende der Ausstellung soll sich der Besucher im besten Fall "glücklich und zufrieden" fühlen, sagt Paul Zaller, CEO der Firma "Imagine", gegenüber TAG24. Dem Produzenten der Ausstellung sei besonders wichtig, dass die Menschen für kurze Zeit in eine völlig andere Welt eintauchen. "Ich möchte den Leuten das Gefühl geben, sie wären woanders. Jetzt sind wir in Dresden, aber hier merkst Du nicht, dass Du in Dresden bist." Und weiter: "Das Harry-Potter-Universum ist etwas, zu dem wir alle irgendwie eine Verbindung haben. Und hier fühlt es sich an, als wäre man wirklich dort." Zallers Favorit der Ausstellung: Wenn in der Animation der eigene Name plötzlich auf der Karte des Herumtreibers erscheint. "Das ist eine kleine Überraschung", schmunzelt er. TAG24-Fazit: Egal ob eingefleischter Harry-Potter-Fan oder einfach nur neugieriger Besucher - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wer allerdings viel auf Interaktivität ohne Bildschirm setzt, sollte nicht allzu hohe Erwartungen haben.

Paul Zaller in seinem Element. © Eric Münch