"Es fühlt sich an, als wäre man wirklich dort": So magisch ist die Harry-Potter-Ausstellung in Dresden
Dresden - Es wird magisch in der sächsischen Landeshauptstadt: Am Freitag hat die Harry-Potter-Ausstellung im Erlwein Forum bei der Messe Dresden ihre Pforten geöffnet. "Hier fühlt es sich an, als wäre man wirklich dort", verspricht der Produzent. TAG24 war für Euch vor Ort und ist in die zauberhafte Welt des weltberühmten Zauberlehrlings eingetaucht.
Vor rund drei Wochen wurden stolze 20 Container nach Dresden transportiert, denn zuvor gastierte die Wanderausstellung im fast 6000 Kilometer entfernten Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate).
"Es ist die bisher umfangreichste Zusammenstellung von 'Harry Potter'-Filmrequisiten und Kostümen", erzählt Christoph Scholz, Director International Projects and Exhibition des Veranstalters "Semmel Concerts", bei der Eröffnung.
Die beliebte Ausstellung, die weltweit in Städten wie beispielsweise Madrid, New York City, Paris oder São Paulo zahlreiche Besucher anlockte, wurde im deutschsprachigen Raum bislang nur in Wien und München präsentiert.
Dass die magische Welt rund um den bekannten Zauberschüler mit der markanten Narbe auf der Stirn nun auch in Dresden hautnah zu erleben ist, freut nicht nur die Veranstalter und den Produzenten, sondern auch jede Menge sächsische Harry-Potter-Fans.
Das erwartet Euch in der Harry-Potter-Exhibition
Bevor Eure Reise in die zauberhafte Welt startet, wählt Ihr an einem Bildschirm Hogwarts-Haus, Lieblingscharakter, Zauberstab und Schutz-Patronus aus.
Das Ganze wird über ein personalisiertes Ausstellungsarmband gespeichert. Während Ihr anschließend durch die verschiedenen Räume und Galerien schreitet, könnt Ihr die Bänder an die dortigen goldenen Schnätze halten und so individuelle, auf Euer Besucherprofil abgestimmte Erlebnisse genießen.
In über 20 Räumen warten auf Euch unter anderem originalgetreue Requisiten und Kostüme der Darsteller aus den Harry-Potter-Filmen sowie dem Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind".
Außerdem durchquert Ihr den Porträt-Gang in Hogwarts, besucht Hagrids urige Hütte sowie den verbotenen Wald, könnt Euer Talent beim Quidditch-Spielen unter Beweis stellen, taucht in die dunkle Welt Voldemorts ein und vieles mehr.
Ausstellungs-Produzent: "Ich möchte den Leuten das Gefühl geben, sie wären woanders"
Am Ende der Ausstellung soll sich der Besucher im besten Fall "glücklich und zufrieden" fühlen, sagt Paul Zaller, CEO der Firma "Imagine", gegenüber TAG24.
Dem Produzenten der Ausstellung sei besonders wichtig, dass die Menschen für kurze Zeit in eine völlig andere Welt eintauchen. "Ich möchte den Leuten das Gefühl geben, sie wären woanders. Jetzt sind wir in Dresden, aber hier merkst Du nicht, dass Du in Dresden bist."
Und weiter: "Das Harry-Potter-Universum ist etwas, zu dem wir alle irgendwie eine Verbindung haben. Und hier fühlt es sich an, als wäre man wirklich dort."
Zallers Favorit der Ausstellung: Wenn in der Animation der eigene Name plötzlich auf der Karte des Herumtreibers erscheint. "Das ist eine kleine Überraschung", schmunzelt er.
TAG24-Fazit: Egal ob eingefleischter Harry-Potter-Fan oder einfach nur neugieriger Besucher - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wer allerdings viel auf Interaktivität ohne Bildschirm setzt, sollte nicht allzu hohe Erwartungen haben.
Öffnungszeiten: montags bis mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis samstags 10 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertage 9 bis 18 Uhr, Silvester 10 bis 16 Uhr. Schließtage: 24. und 25. Dezember sowie 1. Januar. Tickets gibt es ab 29,90 Euro auf eventim.de oder harrypotterexhibition.com. Die Ausstellung läuft bis zum 3. Mai 2026.
