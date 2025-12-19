Silbermond gibt noch ein Mega-Konzert im Rudolf-Harbig-Stadion
Dresden - Erst vor fünf Wochen kündigten Stefanie Kloß (41), Andreas Nowak (42), Johannes (43) und Thomas Stolle (42) ihr erstes eigenes Stadion-Open-Air zum 25-jährigen Bestehen ihrer Bautzner Band Silbermond an. Die Nachfrage war gigantisch, das Konzert am 19. Juni 2027 im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion ist fast ausverkauft.
Jetzt legen Silbermond nach - mit einem Zusatzkonzert am 20. Juni, ebenfalls im Stadion.
Der Kartenverkauf startet am 22. Dezember (10 Uhr) auf eventim.de - auf undercover.de gibt es für dieses Konzert auf Wunsch der Band ein limitiertes Fan-Hardticket-Kontingent für Stehplätze im Innenraum und erstmals auch Sozialtickets für 20 Euro. Tickets kosten regulär zwischen 59 und 99 Euro.
"Wir wollten mit diesem einen Stadionkonzert unsere Gemeinschaft mit unseren Fans feiern - und 25 Jahre, für die wir wahnsinnig dankbar sind. Es ist unglaublich, aber wahr: Wir feiern nun einen Tag länger, damit wirklich alle, die mögen, dabei sein können", sagt Stefanie Kloß (41).
Titelfoto: Holm Helis