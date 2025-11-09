Mit diesen 8 Tipps bleibt Ihr am Sonntag garantiert nicht zu Hause

Tipps für Veranstaltungen in Dresden und Umgebung.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Auch wenn der Wetterbericht für den Sonntag nicht unbedingt rosig aussieht, gibt es einige tolle Veranstaltungen in Dresden und Umgebung - weswegen Ihr garantiert nicht zu Hause bleiben wollt!

Kurzfilm-Kino

Dresden - Die Kuratorin der Tschechisch-Deutschen Kulturtage hat ein Kurzfilmprogramm voller lustiger, fantasievoller und wunderbar schräger Geschichten zusammengestellt. Das 70-minütige Programm läuft am Sonntag ab 11 Uhr im Lingnerschloss (Bautzner Str. 132). Empfohlen ab sechs Jahren. Die Filme (alle ohne Dialoge) laden zum Staunen, Schmunzeln und Mitfühlen ein. Sie zeigen: Gute Geschichten brauchen keine Worte. Eintritt: 5/3 Euro. Reservierung unter: [email protected] oder Tel. 0179/234 00 24. Infos unter: lingnerschloss.de

Das Kurzfilm-Kino ist der perfekte Programmpunkt für kalte Herbsttage. (Symbolfoto) © 123RF/lightfieldstudios

Mineralientage

Dresden - In eine Welt voller glitzernder Edelsteine, mystischer Mineralien, hochwertigem Schmuck und Fossilien entführen die Dresdner Mineralientage ihre Besucher am Sonnabend und Sonntag in der Messe Dresden (Via Mobile 7, Eingang über Tor 2, direkt neben Halle 1). Bringt gern Eure persönlichen Schätze mit und lasst von Experten vor Ort eine Bestimmung durchführen. Eintritt: 7/5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter: edelsteinmessen.de

In der Messe Dresden könnt Ihr ganz besondere Mineralien-Exemplare bestaunen. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Seiffener Sternenmarkt

Seiffen - Die Firma Spielwarenmacher Günther und die Gaststätte Holzwurm laden zum Bummeln über den Sternenmarkt ein. Die selbst entworfenen Buden sollen ein voradventliches Flair vermitteln. Alles ist mit unzähligen original erzgebirgischen Sternen geschmückt, die über dem Markt schweben. Geboten werden Glühwein, Baumstriezel, Volkskunst und vieles mehr. Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Infos unter: sternenmarkt.com

Auf dem Seiffener Sternenmarkt wird Euch schon mal die bevorstehende Adventszeit schmackhaft gemacht. (Archivfoto) © PR

Illusionswelt Oskarshausen

Freital - Diese Ausstellung ist nicht nur was für die Kleinen! In Oskarshausen bereitet derzeit die Illusionswelt Kindern und Erwachsenen viel Freude. Dabei gibt es richtig was zu entdecken: Verrückte Fotomotive, verzerrte Räume, magische Tier- und Landschaftswelten, 4D-Erlebnisse und vieles mehr. Taucht also einfach in die Welt der Illusionen ein und lasst Euch von den optischen Täuschungen in die Irre führen. Tickets und Infos unter: illusionswelt.de

In der Illusionswelt in Oskarshausen betrachtet Ihr die Dinge mal aus einer ganz anderen Perspektive. (Archivfoto) © PR

Pfefferkuchenmarkt

Pulsnitz - Der Spezialitätenmarkt rund um die handgemachten Pfefferkuchen findet am Wochenende zum 21. Mal in Pulsnitz statt. Neben dem Verkauf gibt es ein buntes Programm mit Musik, Handwerkermarkt, Schauwerkstatt und Puppentheater. Geöffnet ist der Pfefferkuchenmarkt mit mehr als 100 Händlern am Sonnabend von 9 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Auch die Geschäfte in der Innenstadt öffnen. Infos unter: pfefferkuchenmarkt.de

Auf dem Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt gibt es viele Leckereien. (Archivfoto) © Daniel Förster

44. Dresdner Grafikmarkt

Dresden - Im Konferenzzentrum vom Deutschen Hygienemuseum dürft Ihr Euch heute von der Kunst inspirieren lassen. Dabei werden Werke von mehr als 80 Künstlern aus verschiedensten Arten von Grafik ausgestellt - darunter Zeichnungen, Holzschnitte und Fotografien. Ihr könnt exklusiv hinter die Kulissen blicken und bei der Herstellung zusehen. Eintritt frei. Infos unter: dresdner-graphikmarkt.de

Lust auf ein wenig Kunst? (Symbolfoto) © Kristin Schmidt

Stadtteil-Flohmarkt Johannstadt

Dresden - Ihr sucht für die Kleinen noch einen neuen Winterpulli, ein bisschen Deko oder noch etwas, um den Kalender zu befüllen? In der Stadthalle Johannstadt könnt Ihr heute mal richtig durch Klamotten und andere Kleinigkeiten stöbern. Da wird man sicherlich fündig. Bei dem heimeligen Nachbarschaftsflohmarkt gibt es neben netten Plaudereien noch Getränke und Snacks. Eine perfekte Sonntagsaktivität! Geöffnet von 11 bis 16 Uhr.

An regnerischen Sonntagen gibts doch nichts Besseres, als ein wenig zu stöbern. (Symbolfoto) © 123rf/polifoto

Herbstkonzert

Ein Herbstkonzert ist der perfekte Wochenend-Ausklang. (Symbolfoto) © 123RF/bizoon