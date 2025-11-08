Erst Tanzshow im Kaufpark Nickern - Und dann kommt Julian angestöckelt

Dresden - Der Kaufpark Nickern mausert sich zur Event-Location : Am Welttanztag (8. November, ab 20 Uhr) beteiligt sich die Tanzschule Weise an einem deutschlandweiten Rekordversuch im Synchrontanzen.

Julian F. Stoeckel (38) kommt am Dienstag in den Kaufpark Nickern. (Archivbild) © IMAGO/pictureteam

230 Tanzpaare wirbeln im Dresdner Einkaufscenter zum Sommerhit "Bailar Bachata" von Juan Daniel (39) für den guten Zweck übers Parkett. Die Startgebühr von 7,50 Euro pro Tänzer kommt der NCL-Stiftung zugute, die sich in der Erforschung der Kinder-Demenz engagiert.

Am Dienstag (Single Day) dreht und spielt "MyTVplus" von 14 bis 17 Uhr mit Reality-Star und Moderator Julian F. Stoeckel (38) die Flirtshow "Herzklopfen" im Kaufpark.

Vorab konnten sich Singles bewerben - Zuschauer können spontan in der Kaufpark-Arena mitfiebern.