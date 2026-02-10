Motto "Zauberhaft": Dresdner Star-Figaro lädt zu fescher Faschings-Fete
Dresden - Die Liebe zur Verwandlung und zum Styling steckt Promi-Figaro Holger Knievel (59) beruflich im Blut. Doch er beschränkt das nicht auf den Kopf: Holger verwandelt sich von den Haar- bis zu den Fußspitzen in eine schillernde Diva - beim zweiten Fasching am 16. Februar im Travestie-Theater Carte Blanche.
"Zauberhaft" ist das Motto der Special-Show, bei der Salonchef Knievel und sein Team auch selbst auf der Bühne verzaubern werden. Holger studiert für seine Performance einen Song von Musical-Queen Angelika Mister (74) ein, tanzt im Opening und Finale mit.
Seine Mitarbeiterin Katharina wird live singen, Andreas Nana Mouskouri imitieren. "Alle anderen treten als Backgroundtruppe auf", verrät Holger Knievel.
Ein Heidenspaß, den sich auch Holgers Schwester Sibylle (64) nicht entgehen lässt. "Sie kommt mit fünf Freundinnen aus dem niedersorbischen Ort Preschen zur Show. Seit Oktober nähen alle sechs an ihren Elfenkostümen", freut sich Holger auf lustige Verkleidungen.
Im Vorjahr rückte die verrückte Karnevalisten-Combo als Schweine-Horde an - und wurde prämiert.
Fasching im Travestie-Theater Carte Blanche: Bestes Publikums-Kostüm kann etwas gewinnen
Denn für die besten Kostüme im Publikum gibt es Einladungen zum Essen. Wahlweise mit Theaterchefin Zora Schwarz, Nachtbar-Chef Wolle Förster oder Holger Knievel.
Wer mit Holger diniert, kann sich auf unterhaltsame Faschingsgeschichten freuen. Zu DDR-Zeiten galoppierte Holger als Cowboy oder Indianer durch Kindergarten und Wohngebiet.
"Über 15 Jahre bin ich regelmäßig zum Karneval nach Köln gefahren, habe mich als Tiger Lady oder Rotkäppchen verkleidet. Ich hatte gehofft, dass dieser Spaß ein bisschen auf Dresden abfärbt." Dafür sorgt Holger mit dem Faschings-Special seit 2025 nun selbst.
Tickets (45 Euro) für die Special-Show "Zauberhaft" am 16. Februar (ab 19 Uhr) gibt's im Friseurstudio Knievel und an der Theaterkasse.
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig, Foto Koch