Motto "Zauberhaft": Dresdner Star-Figaro lädt zu fescher Faschings-Fete

Dresden - Die Liebe zur Verwandlung und zum Styling steckt Promi-Figaro Holger Knievel (59) beruflich im Blut. Doch er beschränkt das nicht auf den Kopf: Holger verwandelt sich von den Haar- bis zu den Fußspitzen in eine schillernde Diva - beim zweiten Fasching am 16. Februar im Travestie-Theater Carte Blanche.

In magischem Grün: Unter dem Motto "Zauberhaft" lädt Holger Knievel (59) in diesem Jahr ein. © Foto Koch

"Zauberhaft" ist das Motto der Special-Show, bei der Salonchef Knievel und sein Team auch selbst auf der Bühne verzaubern werden. Holger studiert für seine Performance einen Song von Musical-Queen Angelika Mister (74) ein, tanzt im Opening und Finale mit.

Seine Mitarbeiterin Katharina wird live singen, Andreas Nana Mouskouri imitieren. "Alle anderen treten als Backgroundtruppe auf", verrät Holger Knievel.

Ein Heidenspaß, den sich auch Holgers Schwester Sibylle (64) nicht entgehen lässt. "Sie kommt mit fünf Freundinnen aus dem niedersorbischen Ort Preschen zur Show. Seit Oktober nähen alle sechs an ihren Elfenkostümen", freut sich Holger auf lustige Verkleidungen.

Im Vorjahr rückte die verrückte Karnevalisten-Combo als Schweine-Horde an - und wurde prämiert.